Мурсия - Бетис 18 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 18-12-2025 22:00
18 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/16. 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мурсия - Бетис, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Мурсия
Мурсия
Бетис
Севилья
История личных встреч
|02.03.2008
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|07.10.2007
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 2
|30.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 1 2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 0
|13.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 1 3 : 2
|16.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|15.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 5
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Оуренсе
Овьедо
|4 : 2 ДВ
| УКАМ Мурсия
Кадис
|1 : 3
| СД Логроньес
Расинг
|0 : 4
| Лангрео
Расинг Ф
|0 : 0 3 : 4
| Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
|1 : 4
| Сан-Фернандо
Альбасете
|0 : 3
| Гвадалахара
Касереньо
|2 : 1
| Утебо
Уэска
|0 : 3
| Эстремадура
Лас-Пальмас
|3 : 1
| Толедо
Севилья
|1 : 4
| Побленсе
Сабадель
|1 : 2 ДВ
| Эбро
Тарасона
|1 : 1 4 : 3
| Мутильвера
Сарагоса
|1 : 3
| Ла-Унион
Сеута
|0 : 2
| Лорка Депортива
Альмерия
|0 : 2
| Атлетико Асторга
Мирандес
|1 : 1 3 : 4
| Навалькарнеро
Мерида
|2 : 1
| Наксари
Эйбар
|2 : 4
| Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
|0 : 1
| Нумансия
Аренас
|3 : 0
| Сант-Андреу
Теруэль
|2 : 1 ДВ
| Асуага
Леганес
|1 : 4
| Португалете
Вальядолид
|1 : 0
| Оуренсе
Понтеведра
|1 : 1 0 : 3
| Сьюдад де Лусена
Вильярреал
|0 : 6
| Хаэн
Эльденсе
|1 : 3
| Кинтанар дель Рей
Ибица
|1 : 1 4 : 3
| Ориуэла
Леванте
|3 : 4
| Валье де Эгес
ФК Андорра
|1 : 5
| Атлетико Балеарес
Химнастик
|2 : 0
| Реал Авила
Реал Авилес
|1 : 0 ДВ
| УД Логроньес
Понферрадина
|1 : 3
| Мурсия
Антекера
|1 : 1 2 : 1
| Антониано
Кастельон
|1 : 0
| Эстепона
Малага
|1 : 3
2-й раунд
| Португалете
Алавес
|0 : 3
| Эбро
Осасуна
|3 : 5
| Нумансия
Мальорка
|2 : 3
| Расинг Ф
Уэска
|0 : 2
| Гвадалахара
Сеута
|1 : 0
| Навалькарнеро
Хетафе
|2 : 3 ДВ
| Культураль Леонеса
ФК Андорра
|4 : 2
| Эльденсе
Альмерия
|2 : 1
| Мирандес
Спортинг Хихон
|0 : 2
| Талавера-де-ла-Рейна
Малага
|2 : 1
| Мурсия
Кадис
|3 : 2
| Антониано
Вильярреал
|1 : 1 3 : 5
| Оуренсе
Жирона
|2 : 1
| Кинтанар дель Рей
Эльче
|1 : 2 ДВ
| Понтеведра
Эйбар
|0 : 3
| Реал Авила
Райо Вальекано
|1 : 2 ДВ
| Сабадель
Депортиво
|0 : 2
| Леганес
Альбасете
|1 : 2
| Атлетико Балеарес
Эспаньол
|1 : 0
| Понферрадина
Расинг
|1 : 2 ДВ
| Картахена
Валенсия
|1 : 2 ДВ
| Сант-Андреу
Сельта
|1 : 1 6 : 7
| Эстремадура
Севилья
|1 : 2
| Сарагоса
Бургос
|0 : 1 ДВ
| Тенерифе
Гранада
|0 : 1