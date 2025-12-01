22:19 ()
Порту - Фамаликан 18 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 18-12-2025 22:45
18 Декабря 2025 года в 23:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/8 финала
Порту
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фамаликан, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 1Порту
18.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Порту2 : 1Фамаликан
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 1Порту
13.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Порту2 : 2Фамаликан
02.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Фамаликан0 : 3Порту
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 4Порту
04.05.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 2 ДВФамаликан
26.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Фамаликан1 : 2Порту
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Порту4 : 1Фамаликан
23.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Порту3 : 1Фамаликан
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Порту3 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 1
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 2Порту
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Порту1 : 0
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Порту3 : 0
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Фамаликан4 : 0
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 2Фамаликан
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 2Фамаликан
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 1Порту
Турнирная таблица
2-й раунд
Ош Белененсеш
Маритиму
2 : 0
Синтренсе
Визела
2 : 1
Санжуаненсе
Фелгейраш
0 : 4
Паредиш
Шавиш
0 : 2
Лузитану де Эвора
Серпа
1 : 0
Амаранти
Сантарем
2 : 0
Монкарапашенсе
Анадия
1 : 1 1 : 4
Машику
Вила Реал
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Ребордоза
1 : 0
Силвиш
Оливейра Оспиталь
3 : 2 ДВ
Мортагуа
Ош Мариалваш
0 : 0 5 : 3
3-й раунд
Шавиш
Бенфика
0 : 2
Сан-Жоау Вер
Фамаликан
0 : 3
Лейрия
Алверка
2 : 2 4 : 2
Алпендорада
Эштрела
3 : 1
Портимоненсе
Арока
1 : 2
Академику
Жил Висенте
2 : 1
Пасуш де Феррейра
Спортинг
2 : 3 ДВ
Фафи
Морейренсе
1 : 0
Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
2 : 0
Амаранти
Лейшойнш
1 : 2 ДВ
Синтренсе
Риу Аве
3 : 2
Вила Реал
Тондела
1 : 5
Анадия
Мариньенсе
0 : 0 6 : 7
Ош Белененсеш
Эшторил
1 : 2
1/16 финала
Атлетико Лиссабон
Бенфика
0 : 2
АВС
Академику
0 : 0 7 : 6
Алпендорада
Каза Пия
0 : 3
Витория Гимарайнш
Мортагуа
4 : 0
Ковильян
Лузитану де Эвора
0 : 2
1 Дезембру
Лейрия
1 : 3
Эшторил
Фамаликан
1 : 2
Спортинг
Мариньенсе
3 : 0
Порту
Синтренсе
3 : 0
Лузитания Лороза
Торринсе
0 : 1
Фафи
Арока
2 : 1
Вила Меа
Лейшойнш
2 : 1 ДВ
Фаренсе
Силвиш
5 : 1
Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
3 : 0
Тондела
Калдаш
0 : 0 5 : 6
Брага
Насьонал
4 : 2
1/8 финала
Вила Меа
Лейрия
0 : 1
Каза Пия
Торринсе
17.12
Витория Гимарайнш
АВС
17.12
Фаренсе
Бенфика
17.12
Санта-Клара
Спортинг
18.12
Порту
Фамаликан
18.12
Калдаш
Брага
23.12
Лузитану де Эвора
Фафи
27.12
1/4 финала
Santa Clara/Sporting CP
Vitoria de Guimaraes/AVS Futeb
11.01
Lusitano de Evora/AD Fafe
Caldas/Braga
11.01
Casa Pia AC/Torreense
Лейрия
11.01
FC Porto/Famalicao
Farense/Benfica
11.01
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0204.02
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0204.02
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
24.05

Отзывы и комментарии к матчу

