22:19 ()
Онлайн трансляции
Среда 17 декабря
Четверг 18 декабря
Свернуть список

Спакенбург - Твенте 18 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 18-12-2025 19:45
18 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/16 финала
Спакенбург
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спакенбург - Твенте, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спакенбург
Спакенбург
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд Спакенбург5 : 1
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Спакенбург2 : 4 ДВ
19.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Спакенбург2 : 3 ДВ
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд Спакенбург3 : 1
04.04.2023 Кубок Нидерландов 1/2 финала Спакенбург1 : 2
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Твенте2 : 0
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 1Твенте
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Твенте1 : 0
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Твенте
07.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Твенте0 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Ден Босх
АДО Ден Хааг
3 : 3 5 : 4
Гемерт
Фортуна
0 : 1
ГВВВ
Де Графсхап
4 : 2
Харденберг
Осс
0 : 2
Хогевен
Эммен
1 : 0
Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
1 : 4
Спарта Нейкерк
Алмере Сити
0 : 2
Катвейк
Витесс
1 : 1 4 : 3
Капелле
Рода
1 : 5
ВВВ-Венло
Херенвен
0 : 3
Квик Бойс
Волендам
1 : 2
ХСК '21
Конинклейке
3 : 0
Генемёйден
Халстерен
1 : 0
ХСВ Хук
Эйндховен
3 : 2 ДВ
НАК Бреда
Хераклес
1 : 4
Лиссе
Телстар
0 : 5
Валвейк
Камбюр
3 : 2
Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
1 : 0 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
2 : 3
Эмдейк
АФК
1 : 2
Спарта
Гронинген
5 : 2
Спакенбург
ДОВО
5 : 1
Виллем II
Дордрехт
7 : 0
Де Трефферс
МВВ Маастрихт
3 : 1
Спортлуст'46
Барендрехт
0 : 0 4 : 3
Рохда Ралте
Твенте
1 : 4
1/16 финала
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
1 : 3
Хераклес
Хогевен
4 : 1
АФК
НЕК Неймеген
1 : 3
ХСВ Хук
Телстар
1 : 4
Ден Босх
Катвейк
2 : 1
ПСВ Эйндховен
ГВВВ
3 : 0
Эксельсиор Масслёйс
Аякс
17.12
Осс
Утрехт
17.12
Рода
Гоу Эхед Иглс
17.12
Фортуна
Алмере Сити
17.12
Фейеноорд
Херенвен
17.12
Спакенбург
Твенте
18.12
Спортлуст'46
Де Трефферс
18.12
ХСК '21
Валвейк
18.12
Волендам
Генемёйден
18.12
Виллем II
Спарта
18.12

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close