Валенсия - Мальорка 19 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 19-12-2025 22:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
19 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Мальорка, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|3
|зщ
|Хосе Копете
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|23
|пз
|Филип Угринич
|18
|пз
|Пепелу
|10
|пз
|Андре Алмейда
|16
|пз
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|11
|нп
|Луис Риоха
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|6
|пз
|Антонио Санчес
|18
|нп
|Матео Джозеф
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|01.09.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 0
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|01.12.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|3 : 1
|05.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Атлетик Б
|17
|23
|8
|Сельта
|16
|22
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Райо Вальекано
|16
|18
|13
|Алавес
|16
|18
|14
|Мальорка
|16
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|16
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9