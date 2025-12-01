22:22 ()
Валенсия - Мальорка 19 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 19-12-2025 22:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
19 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Валенсия
Мальорка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Мальорка, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
3 Испания зщ Хосе Копете
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
5 Испания зщ Сесар Таррега
23 Швейцария пз Филип Угринич
18 Испания пз Пепелу
10 Португалия пз Андре Алмейда
16 Испания пз Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
11 Испания нп Луис Риоха
1 Испания вр Лео Роман
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
6 Испания пз Антонио Санчес
18 Англия нп Матео Джозеф
17 Испания нп Хан Вирхили
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Валенсия1 : 0Мальорка
29.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Мальорка2 : 1Валенсия
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Валенсия0 : 0Мальорка
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Мальорка1 : 1Валенсия
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Мальорка1 : 0Валенсия
22.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Валенсия1 : 2Мальорка
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Мальорка0 : 1Валенсия
23.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Валенсия2 : 2Мальорка
19.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Мальорка4 : 1Валенсия
01.09.2019 Испания - Примера 3-й тур Валенсия2 : 0Мальорка
16.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 0 : 2Валенсия
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 2 : 1Валенсия
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Валенсия1 : 1
04.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2 ДВВаленсия
01.12.2025 Испания — Примера 14-й тур 1 : 1Валенсия
16.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 1 : 0Мальорка
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Мальорка3 : 1
05.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 0 : 0Мальорка
02.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 3Мальорка
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Мальорка2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1739
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Атлетик Б1723
8 Сельта1622
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Райо Вальекано1618
13 Алавес1618
14 Мальорка1617
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1615
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1610
20
Зона вылета
Леванте159

