Боруссия Д - Боруссия М 19 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 19-12-2025 21:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
19 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Боруссия М, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Грегор Кобель
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|23
|пз
|Эмре Джан
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|13
|пз
|Паскаль Грос
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|нп
|Карим Адейеми
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|20
|зщ
|Лука Нец
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|13
|пз
|Джованни Рейна
|15
|нп
|Харис Табакович
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|20.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|11.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 2
|20.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 1
|22.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 2
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|05.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|38
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|14
|26
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|14
|25
|7
|Айнтрахт Ф
|14
|24
|8
|Унион
|14
|18
|9
|Фрайбург
|14
|17
|10
|Кёльн
|14
|16
|11
|Боруссия М
|14
|16
|12
|Вердер
|14
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|15
|14
|Гамбург
|14
|15
|15
|Аугсбург
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|14
|7