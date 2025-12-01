22:22 ()
Боруссия Д - Боруссия М 19 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 19-12-2025 21:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
19 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Боруссия Д
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Боруссия М, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Швейцария вр Грегор Кобель
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
25 Германия зщ Никлас Зюле
23 Германия пз Эмре Джан
17 Англия пз Карни Чуквуэмека
8 Германия пз Феликс Нмеча
13 Германия пз Паскаль Грос
9 Гвинея нп Серу Гирасси
27 Германия нп Карим Адейеми
33 Германия вр Мориц Николас
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
20 Германия зщ Лука Нец
29 США зщ Джозеф Скалли
17 Южная Корея пз Йенс Кастроп
27 Германия пз Рокко Райц
6 Германия пз Янник Энгельхардт
13 США пз Джованни Рейна
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
18 Япония нп Суто Матино
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
20.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Боруссия Д3 : 2Боруссия М
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия М1 : 1Боруссия Д
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М1 : 2Боруссия Д
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Боруссия Д4 : 2Боруссия М
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д5 : 2Боруссия М
11.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Боруссия М4 : 2Боруссия Д
20.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия Д6 : 0Боруссия М
25.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Боруссия М1 : 0Боруссия Д
02.03.2021 Кубок Германии 1/4 финала Боруссия М0 : 1Боруссия Д
22.01.2021 Германия - Бундеслига 18-й тур Боруссия М4 : 2Боруссия Д
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 1Боруссия Д
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 2
07.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия Д2 : 0
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия Д0 : 1
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 2Боруссия Д
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Боруссия М1 : 3
05.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 1Боруссия М
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия М1 : 2
28.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Боруссия М0 : 0
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 0 : 3Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1438
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1429
4
Лига чемпионов
Байер1426
5
Лига Европы
Хоффенхайм1426
6
Лига конференций
Штутгарт1425
7 Айнтрахт Ф1424
8 Унион1418
9 Фрайбург1417
10 Кёльн1416
11 Боруссия М1416
12 Вердер1416
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц147

Отзывы и комментарии к матчу

