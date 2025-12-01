22:22 ()
Эшторил - Брага 19 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 19-12-2025 22:15
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
19 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Эшторил
Брага

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Брага, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Брага
Брага
1 Испания вр Хоэль Роблес
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
2 Испания зщ Рикард Санчес
24 Португалия пз Педру Амарал
7 Грузия пз Нодар Ломинадзе
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
99 Франция нп Рафик Гюйтан
14 Франция нп Янис Беграуи
12 Португалия нп Жоау Карвалью
1 Чехия вр Лукаш Горничек
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
77 Испания нп Габри Мартинес
18 Испания нп Пау Виктор
39 Испания нп Фран Наварро
21 Португалия нп Рикарду Орта
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Эшторил0 : 2Брага
06.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Брага2 : 2Эшторил
13.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Эшторил0 : 1Брага
03.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Брага3 : 1Эшторил
08.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Брага4 : 1Эшторил
22.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Эшторил0 : 2Брага
18.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Эшторил0 : 0Брага
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Брага2 : 0Эшторил
17.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Брага3 : 1Эшторил
03.03.2018 Португалия - Примейра 25-й тур Эшторил0 : 6Брага
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 4 : 0Эшторил
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эшторил3 : 3
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 0Эшторил
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил1 : 2
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил4 : 3
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Брага1 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 1Брага
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 2Брага
01.12.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 4Брага
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 1Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1440
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1425
5 Брага1425
6 Фамаликан1423
7 Витория Гимарайнш1421
8 Морейренсе1420
9 Алверка1417
10 Риу Аве1416
11 Насьонал1415
12 Санта-Клара1415
13 Эштрела1414
14 Эшторил1414
15 Арока1412
16
Стыковая зона
Каза Пия1410
17
Зона вылета
Тондела149
18
Зона вылета
АВС143

