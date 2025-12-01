Эшторил - Брага 19 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 19-12-2025 22:15
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
19 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Брага, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Брага
Брага
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|24
|пз
|Педру Амарал
|7
|пз
|Нодар Ломинадзе
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|14
|нп
|Янис Беграуи
|12
|нп
|Жоау Карвалью
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|77
|нп
|Габри Мартинес
|18
|нп
|Пау Виктор
|39
|нп
|Фран Наварро
|21
|нп
|Рикарду Орта
Главные тренеры
|Карлос Висенс
История личных встреч
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|18.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 0
|17.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|03.03.2018
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 6
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|4 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|07.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 3
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|01.12.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|14
|40
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|14
|25
|5
|Брага
|14
|25
|6
|Фамаликан
|14
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|8
|Морейренсе
|14
|20
|9
|Алверка
|14
|17
|10
|Риу Аве
|14
|16
|11
|Насьонал
|14
|15
|12
|Санта-Клара
|14
|15
|13
|Эштрела
|14
|14
|14
|Эшторил
|14
|14
|15
|Арока
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Тондела
|14
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|14
|3