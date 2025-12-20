02:32 ()
Ювентус - Рома 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
20 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ювентус
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Рома, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Рома
Рим
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
6 Англия зщ Ллойд Келли
3 Бразилия зщ Бремер
22 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
20 Бельгия нп Луа Опенда
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
22 Испания зщ Марио Эрмосо
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
19 Турция зщ Зеки Челик
4 Италия пз Бриан Кристанте
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
17 Франция пз Ману Коне
18 Аргентина нп Матиас Соуле
11 Ирландия нп Эван Фергюсон
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Рома1 : 1Ювентус
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Ювентус0 : 0Рома
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Рома1 : 1Ювентус
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Ювентус1 : 0Рома
05.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Рома1 : 0Ювентус
27.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Ювентус1 : 1Рома
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Рома3 : 4Ювентус
17.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус1 : 0Рома
06.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Ювентус2 : 0Рома
27.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Рома2 : 2Ювентус
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Ювентус
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ювентус2 : 0
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 1Ювентус
02.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус2 : 0
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Ювентус2 : 1
15.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Рома1 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 3Рома
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 0Рома
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Рома0 : 1
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Рома2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Серии A: «Ювентус» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1530
5
Лига Европы
Ювентус1526
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1522
9 Сассуоло1521
10 Удинезе1521
11 Кремонезе1520
12 Аталанта1519
13 Торино1517
14 Лечче1516
15 Кальяри1514
16 Дженоа1514
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1510
20
Зона вылета
Фиорентина156

