Ювентус - Рома 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
20 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Рома, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Ювентус
Турин
Рома
Рим
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|3
|зщ
|Бремер
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|20
|нп
|Луа Опенда
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|19
|зщ
|Зеки Челик
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|нп
|Матиас Соуле
|11
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 4
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Серии A: «Ювентус» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|15
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|15
|26
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|15
|22
|9
|Сассуоло
|15
|21
|10
|Удинезе
|15
|21
|11
|Кремонезе
|15
|20
|12
|Аталанта
|15
|19
|13
|Торино
|15
|17
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Дженоа
|15
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|15
|6