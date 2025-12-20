02:32 ()
Штутгарт - Хоффенхайм 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Штутгарт
Хоффенхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
33ГерманияврАлександр Нюбель
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЮлиан Хабот
3НидерландызщРамон Хендрикс
4ГерманиязщЙоша Вагноман
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
28ДанияпзНиколас Нартей
18ГерманиянпДжейми Левелинг
10ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
1ГерманияврОливер Бауман
2ЧехиязщРобин Гранач
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
6ГерманияпзГриша Прёмель
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
27ХорватияпзАндрей Крамарич
19ГерманиянпТим Лемперле
9ТогонпИла Бебу
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турХоффенхайм1 : 1Штутгарт
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турШтутгарт1 : 1Хоффенхайм
16.03.2024Германия — Бундеслига26-й турХоффенхайм0 : 3Штутгарт
28.10.2023Германия — Бундеслига9-й турШтутгарт2 : 3Хоффенхайм
27.05.2023Германия — Бундеслига34-й турШтутгарт1 : 1Хоффенхайм
24.01.2023Германия — Бундеслига17-й турХоффенхайм2 : 2Штутгарт
25.02.2022Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1Штутгарт
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1Хоффенхайм
14.03.2021Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт2 : 0Хоффенхайм
21.11.2020Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм3 : 3Штутгарт
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур0 : 4Штутгарт
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турШтутгарт4 : 1
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турШтутгарт0 : 5
03.12.2025Кубок Германии1/8 финала0 : 2Штутгарт
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур2 : 1Штутгарт
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турХоффенхайм4 : 1
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 0Хоффенхайм
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турХоффенхайм3 : 0
21.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 1Хоффенхайм
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турХоффенхайм3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1438
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1429
4
Лига чемпионов
Байер1426
5
Лига Европы
Хоффенхайм1426
6
Лига конференций
Штутгарт1425
7 Айнтрахт Ф1424
8 Унион1418
9 Фрайбург1417
10 Кёльн1416
11 Боруссия М1416
12 Вердер1416
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц147

