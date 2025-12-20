Штутгарт - Хоффенхайм 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
|33
|вр
|Александр Нюбель
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|28
|пз
|Николас Нартей
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|10
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|19
|нп
|Тим Лемперле
|9
|нп
|Ила Бебу
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|25.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 4
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 5
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 2
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|38
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|14
|26
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|14
|25
|7
|Айнтрахт Ф
|14
|24
|8
|Унион
|14
|18
|9
|Фрайбург
|14
|17
|10
|Кёльн
|14
|16
|11
|Боруссия М
|14
|16
|12
|Вердер
|14
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|15
|14
|Гамбург
|14
|15
|15
|Аугсбург
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|14
|7