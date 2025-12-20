02:32 ()
НАК Бреда - Телстар 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 22:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
20 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
НАК Бреда
Телстар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Телстар, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Телстар
Велзен
История личных встреч
16.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Телстар1 : 2НАК Бреда
14.11.2020 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур НАК Бреда1 : 0Телстар
06.12.2019 Нидерланды - Первый дивизион 18-й тур Телстар1 : 1НАК Бреда
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур НАК Бреда1 : 1
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 0НАК Бреда
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0НАК Бреда
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур НАК Бреда0 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 1НАК Бреда
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 4Телстар
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Телстар2 : 2
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 1Телстар
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Телстар1 : 2
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Телстар1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1643
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1634
3
Лига чемпионов
Аякс1629
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1628
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1626
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1624
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1623
9 Херенвен1620
10 Спарта1620
11 ПЕК Зволле1619
12 Гоу Эхед Иглс1618
13 Фортуна1618
14 Эксельсиор1516
15 Волендам1614
16
Стыковая зона
Хераклес1614
17
Зона вылета
НАК Бреда1613
18
Зона вылета
Телстар1612

