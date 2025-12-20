02:33 ()
Жил Висенте - Риу Аве 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 20:00
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
20 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Жил Висенте
Риу Аве

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Риу Аве, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
42 Бразилия вр Эндрю
2 Португалия зщ Зе Карлуш
48 Испания зщ Антонио Эспигарес
4 Франция зщ Марвен Элимби
20 Бразилия зщ Hevertton Santos
5 Аргентина пз Факундо Касерес
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
11 Португалия пз Joelson Fernandes
95 Испания нп Санти Гарсия
77 Бразилия нп Мурило
89 Португалия нп Гуштаву Варела
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
4 Англия зщ Джонатан Панзо
6 Англия зщ Нельсон Эбби
20 Португалия зщ Жоау Томе
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
80 Германия нп Оле Польман
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1Жил Висенте
06.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1Риу Аве
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Риу Аве3 : 0Жил Висенте
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Жил Висенте1 : 1Риу Аве
12.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1Жил Висенте
17.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте2 : 2Риу Аве
03.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Риу Аве0 : 2Жил Висенте
29.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Жил Висенте2 : 0Риу Аве
05.07.2020 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте1 : 0Риу Аве
21.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Риу Аве0 : 1Жил Висенте
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 1Жил Висенте
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 0Жил Висенте
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Жил Висенте0 : 1
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Жил Висенте
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 0
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Риу Аве0 : 1
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 2Риу Аве
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Риу Аве
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1440
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1425
5 Брага1425
6 Фамаликан1423
7 Витория Гимарайнш1421
8 Морейренсе1420
9 Алверка1417
10 Риу Аве1416
11 Насьонал1415
12 Санта-Клара1415
13 Эштрела1414
14 Эшторил1414
15 Арока1412
16
Стыковая зона
Каза Пия1410
17
Зона вылета
Тондела149
18
Зона вылета
АВС143

