Жил Висенте - Риу Аве 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 20:00
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
20 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Риу Аве, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|42
|вр
|Эндрю
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|48
|зщ
|Антонио Эспигарес
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|20
|зщ
|Hevertton Santos
|5
|пз
|Факундо Касерес
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|95
|нп
|Санти Гарсия
|77
|нп
|Мурило
|89
|нп
|Гуштаву Варела
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|20
|зщ
|Жоау Томе
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|10
|пз
|Брандон Агилера
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|80
|нп
|Оле Польман
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|06.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|05.07.2020
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|08.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|14
|40
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|14
|25
|5
|Брага
|14
|25
|6
|Фамаликан
|14
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|8
|Морейренсе
|14
|20
|9
|Алверка
|14
|17
|10
|Риу Аве
|14
|16
|11
|Насьонал
|14
|15
|12
|Санта-Клара
|14
|15
|13
|Эштрела
|14
|14
|14
|Эшторил
|14
|14
|15
|Арока
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Тондела
|14
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|14
|3