19:41 ()
Свернуть список

Лузитанос Сен-Мор - Лилль 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Кубок Франции, 1/32 финала
Лузитанос Сен-Мор
Окончен
0 : 1
Лилль

    0'
    45'
    90'
    • 80'
      0:1
      Мариус Брохольм
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица
    Получить прогноз
    на матч

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лузитанос Сен-Мор - Лилль, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Лузитанос Сен-Мор
    Лилль
    Лилль
    Главные тренеры
    ФранцияБруно Женезио
    История личных встреч
    14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 4Лилль
    11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 0Лилль
    05.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Лилль1 : 0
    30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 1Лилль
    27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Лилль4 : 0
    Турнирная таблица
    1-й раунд
    Бобиньи
    Дранси
    		0 : 1
    Роморантен
    Авуэн
    		4 : 1
    Сен-Омер
    Ирис Клуб де Круа
    		0 : 2
    Авранш
    Див-Кабур
    		1 : 1 5 : 4
    2-й раунд
    Канн
    Анси
    		1 : 2
    Понтарлье
    Сошо
    		2 : 2 5 : 6
    Трелисак
    По
    		0 : 2
    Ирис Клуб де Круа
    Расинг
    		2 : 2 7 : 6
    Шалан
    Понтиви
    		0 : 2
    Байё
    Кан
    		3 : 2
    Стиль-Мюциг
    Раон-л'Этап
    		0 : 3
    Булонь
    Дюнкерк
    		2 : 2 3 : 5
    Блуа
    Клермон
    		1 : 1 7 : 6
    3-й раунд
    Конкарно
    Стад Брьошен
    		1 : 0
    Анси
    Гренобль
    		1 : 2
    Саргемин
    Нанси
    		3 : 4
    Юнион Сен-Жан
    Орлеан
    		1 : 2
    Кане Руссийон
    Родез
    		1 : 0
    Бишайм
    Ред Стар
    		1 : 1 9 : 8
    О Лион
    Фёр
    		1 : 1 4 : 2
    Мериньяк
    По
    		1 : 0
    Роморантен
    Блуа
    		2 : 2 6 : 7
    Вандея Фонтене
    Шатору
    		4 : 1
    Марманд
    Бассен д'Аркашон
    		0 : 0 1 : 4
    1/32 финала
    Ирис Клуб де Круа
    Реймс
    		0 : 4
    Авранш
    Брест
    		1 : 1 5 : 4
    Периньи
    Ле-Ман
    		1 : 2
    Ле-Эрбье
    Анже
    		0 : 0 5 : 6
    Кане Руссийон
    Монпелье
    		0 : 1
    Генгам
    Лаваль
    		0 : 1
    Ланс
    Феньи Ольнуа
    		3 : 1
    Фремен
    Шантийи
    		0 : 3
    Бишайм
    Метц
    		0 : 3
    Байё
    Блуа
    		2 : 1
    Лузитанос Сен-Мор
    Лилль
    		0 : 1
    Гозье
    Лорьян
    		0 : 7
    Олимпик Маркуа
    Труа
    		1 : 3
    Понтиви
    Бастия
    		20.12
    Стад Бетюн
    Сошо
    		20.12
    Раон-л'Этап
    Париж
    		20.12
    Мериньяк
    Истр
    		20.12
    Лион-Дюшер
    Тулуза
    		20.12
    Гренобль
    Нанси
    		20.12
    Вандея Фонтене
    ПСЖ
    		20.12
    Бурк-Перонна
    Марсель
    		21.12
    Ницца
    Сент-Этьен
    		21.12
    Осер
    Монако
    		21.12
    Конкарно
    Нант
    		21.12
    Страсбург
    Дюнкерк
    		21.12
    Ле-Пюи Фут 43
    Бордо
    		21.12
    Монтрёй
    Шовиньи
    		21.12
    Ренн
    Ле-Сабль
    		21.12
    Бассен д'Аркашон
    О Лион
    		21.12
    Гавр
    Амьен
    		21.12
    Орлеан
    Дьепп
    		21.12
    Лион
    Сен-Сир Коллонж
    		21.12

    Отзывы и комментарии к матчу

    Социальные комментарии Cackle
    Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Copyright © 2009-2025
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close