01:49 ()
Свернуть список

Тондела - Каза Пия 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 20:00
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
21 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Тондела
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Каза Пия, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Каза Пия
Лиссабон
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
48 Португалия зщ Tiago Manso
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
5 Португалия зщ Жоау Афонсо
3 Португалия зщ Diego Tavares
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
10 Ирландия пз Джо Ходж
79 Португалия пз Угу Феликс
7 Бразилия нп Pedro Henryque
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
17 Португалия нп Иван Кавалейру
22 Португалия вр Даниэл Азеведу
6 Португалия зщ Жозе Фонте
43 Бразилия зщ David Sousa
5 Португалия зщ Абду Конте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
42 Колумбия пз Себастьян Перес
20 Нидерланды пз Яссин Укили
29 Франция нп Жереми Ливолан
10 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
7 Франция нп Келиан Нсона
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 1Тондела
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Тондела0 : 2
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Тондела
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Тондела0 : 0 5 : 6
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Тондела0 : 1
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Каза Пия1 : 1
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Каза Пия
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Каза Пия0 : 2
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 3Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1440
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1423
7 Витория Гимарайнш1421
8 Морейренсе1420
9 Эшторил1517
10 Алверка1417
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1415
13 Санта-Клара1415
14 Эштрела1414
15 Арока1412
16
Стыковая зона
Каза Пия1410
17
Зона вылета
Тондела149
18
Зона вылета
АВС143

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close