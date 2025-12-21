Тондела - Каза Пия 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 20:00
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
21 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Каза Пия, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тондела
Тондела
Каза Пия
Лиссабон
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|48
|зщ
|Tiago Manso
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|5
|зщ
|Жоау Афонсо
|3
|зщ
|Diego Tavares
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|10
|пз
|Джо Ходж
|79
|пз
|Угу Феликс
|7
|нп
|Pedro Henryque
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|22
|вр
|Даниэл Азеведу
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|43
|зщ
|David Sousa
|5
|зщ
|Абду Конте
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|42
|пз
|Себастьян Перес
|20
|пз
|Яссин Укили
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|10
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|7
|нп
|Келиан Нсона
Главные тренеры
|Иву Виейра
|Жоау Перейра
История личных встреч
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 6
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|14
|40
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|15
|26
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|14
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|8
|Морейренсе
|14
|20
|9
|Эшторил
|15
|17
|10
|Алверка
|14
|17
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Насьонал
|14
|15
|13
|Санта-Клара
|14
|15
|14
|Эштрела
|14
|14
|15
|Арока
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Тондела
|14
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|14
|3