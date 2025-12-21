01:49 ()
Санта-Клара - Арока 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 22:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
21 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Санта-Клара
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Арока, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Арока
Арока
История личных встреч
26.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Санта-Клара2 : 0Арока
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Арока1 : 0Санта-Клара
11.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Арока1 : 0Санта-Клара
16.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа G. 5-й тур Санта-Клара1 : 2Арока
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Санта-Клара1 : 2Арока
15.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Арока1 : 1Санта-Клара
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Санта-Клара2 : 1Арока
11.04.2018 Португалия - Сегунда 33-й тур Санта-Клара0 : 0Арока
26.11.2017 Португалия - Сегунда 14-й тур Арока2 : 0Санта-Клара
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Санта-Клара2 : 3 ДВ
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Санта-Клара
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 1Санта-Клара
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Санта-Клара3 : 0
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Арока1 : 0
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 1Арока
01.12.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 4
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1Арока
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 4 : 3Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1440
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1423
7 Витория Гимарайнш1421
8 Морейренсе1420
9 Эшторил1517
10 Алверка1417
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1415
13 Санта-Клара1415
14 Эштрела1414
15 Арока1412
16
Стыковая зона
Каза Пия1410
17
Зона вылета
Тондела149
18
Зона вылета
АВС143

