Санта-Клара - Арока 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 22:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
21 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Арока, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Арока
Арока
История личных встреч
|26.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|16.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|15.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|11.04.2018
|Португалия - Сегунда
|33-й тур
|0 : 0
|26.11.2017
|Португалия - Сегунда
|14-й тур
|2 : 0
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|01.12.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|07.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|14
|40
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|15
|26
|5
|Брага
|15
|25
|6
|Фамаликан
|14
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|8
|Морейренсе
|14
|20
|9
|Эшторил
|15
|17
|10
|Алверка
|14
|17
|11
|Риу Аве
|15
|17
|12
|Насьонал
|14
|15
|13
|Санта-Клара
|14
|15
|14
|Эштрела
|14
|14
|15
|Арока
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Тондела
|14
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|14
|3