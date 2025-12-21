01:49 ()
Галатасарай - Касымпаша 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
21 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Галатасарай
Касымпаша

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Касымпаша, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Касымпаша
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Касымпаша3 : 3Галатасарай
28.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Галатасарай3 : 3Касымпаша
17.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур Касымпаша3 : 4Галатасарай
03.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 1Касымпаша
11.03.2023 Турция - Суперлига 25-й тур Галатасарай1 : 0Касымпаша
11.09.2022 Турция - Суперлига 6-й тур Касымпаша2 : 3Галатасарай
20.01.2022 Турция - Суперлига 22-й тур Галатасарай1 : 3Касымпаша
29.08.2021 Турция - Суперлига 3-й тур Касымпаша2 : 2Галатасарай
10.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Галатасарай4 : 2Касымпаша
14.02.2021 Турция - Суперлига 25-й тур Галатасарай2 : 1Касымпаша
13.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур 1 : 4Галатасарай
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0Галатасарай
05.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Галатасарай3 : 2
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 1Галатасарай
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Галатасарай0 : 1
12.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Касымпаша0 : 0
07.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 0 : 0Касымпаша
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Касымпаша1 : 3
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 1 : 2Касымпаша
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Касымпаша0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фенербахче1739
2
Лига чемпионов
Галатасарай1639
3
Лига Европы
Трабзонспор1635
4
Лига конференций
Гёзтепе1629
5 Бешикташ1729
6 Самсунспор1625
7 Газиантеп1623
8 Коджаэлиспор1723
9 Истанбул Башакшехир1620
10 Аланьяспор1618
11 Ризеспор1718
12 Коньяспор1717
13 Антальяспор1715
14 Кайсериспор1715
15 Генчлербирлиги1615
16
Зона вылета
Касымпаша1615
17
Зона вылета
Эюпспор1713
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк169

