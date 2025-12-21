Галатасарай - Касымпаша 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
21 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Касымпаша, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Галатасарай
Стамбул
Касымпаша
Стамбул
|Окан Бурук
История личных встреч
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 3
|28.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 3
|17.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|3 : 4
|03.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|2 : 3
|20.01.2022
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 3
|29.08.2021
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|2 : 2
|10.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|14.02.2021
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 1
|13.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|1 : 4
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|05.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 2
|01.12.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|12.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фенербахче
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Галатасарай
|16
|39
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|16
|35
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|16
|29
|5
|Бешикташ
|17
|29
|6
|Самсунспор
|16
|25
|7
|Газиантеп
|16
|23
|8
|Коджаэлиспор
|17
|23
|9
|Истанбул Башакшехир
|16
|20
|10
|Аланьяспор
|16
|18
|11
|Ризеспор
|17
|18
|12
|Коньяспор
|17
|17
|13
|Антальяспор
|17
|15
|14
|Кайсериспор
|17
|15
|15
|Генчлербирлиги
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|16
|9