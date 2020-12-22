00:08 ()
Наполи - Болонья 22 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 22-12-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
22 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, Финал
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Наполи
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
22 Италия пз Джованни Ди Лоренцо
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
37 Италия пз Леонардо Спинаццола
7 Бразилия нп Давид Нерес
70 Нидерланды нп Ноа Ланг
19 Дания нп Расмус Хойлунд
13 Италия вр Федерико Равалья
2 Швеция зщ Эмиль Хольм
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
33 Испания зщ Хуан Миранда
6 Хорватия пз Никола Моро
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
7 Италия пз Риккардо Орсолини
21 Дания пз Йенс Одгор
28 Италия пз Николо Камбьяги
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Болонья2 : 0Наполи
07.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Болонья1 : 1Наполи
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Наполи3 : 0Болонья
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Наполи0 : 2Болонья
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Болонья0 : 0Наполи
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Болонья2 : 2Наполи
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Наполи3 : 2Болонья
17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Болонья0 : 2Наполи
28.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Наполи3 : 0Болонья
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Наполи3 : 1Болонья
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи2 : 0
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Наполи
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 0Наполи
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Наполи2 : 1
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Наполи1 : 1 9 : 8
19.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Болонья1 : 1 3 : 2
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Болонья0 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Болонья
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 1Болонья
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Болонья2 : 1
Турнирная таблица
1/2 финала
Наполи
Милан
2 : 0
Болонья
Интер М
1 : 1 3 : 2
Финал
Наполи
Болонья
22.12

