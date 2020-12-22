Наполи - Болонья 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
22 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, Финал
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|22
|пз
|Джованни Ди Лоренцо
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|37
|пз
|Леонардо Спинаццола
|7
|нп
|Давид Нерес
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|13
|вр
|Федерико Равалья
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|6
|пз
|Никола Моро
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|пз
|Риккардо Орсолини
|21
|пз
|Йенс Одгор
|28
|пз
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|07.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|3 : 2
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|28.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
1/2 финала
| Наполи
Милан
|2 : 0
| Болонья
Интер М
|1 : 1 3 : 2
Финал
| Наполи
Болонья
|22.12