Атлетик Б - Эспаньол 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2025 22:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
22 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эспаньол, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|19
|зщ
|Адама Бойро
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|24
|нп
|Тайрис Долан
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|07.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|26.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 0
|08.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 1 ДВ
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 3
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|17
|23
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|16
|20
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10