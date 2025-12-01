00:08 ()
Атлетик Б - Эспаньол 22 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 22-12-2025 22:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
22 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Атлетик Б
Эспаньол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эспаньол, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Эспаньол
Барселона
1 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Хесус Аресо
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
4 Испания зщ Айтор Паредес
19 Испания зщ Адама Бойро
16 Испания пз Иньиго Руис
18 Испания пз Микель Хаурехисар
8 Испания пз Ойан Сансет
7 Испания нп Алекс Беренгер
9 Гана нп Иньяки Уильямс
10 Испания нп Нико Уильямс
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
4 Испания пз Урко Гонсалес
10 Испания пз Поль Лосано
8 Испания пз Эду Эспосито
11 Испания нп Пере Милья
9 Испания нп Роберто Фернандес
24 Англия нп Тайрис Долан
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Эспаньол1 : 1Атлетик Б
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Атлетик Б4 : 1Эспаньол
08.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Эспаньол1 : 2Атлетик Б
18.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б1 : 0Эспаньол
04.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Атлетик Б0 : 1Эспаньол
07.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б2 : 1Эспаньол
26.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Эспаньол1 : 1Атлетик Б
25.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Эспаньол1 : 1Атлетик Б
30.10.2019 Испания - Примера 11-й тур Атлетик Б3 : 0Эспаньол
08.03.2019 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б1 : 1Эспаньол
18.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 0 : 1 ДВАтлетик Б
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 2 : 0Атлетик Б
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Атлетик Б0 : 0
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Атлетик Б1 : 0
03.12.2025 Испания — Примера 19-й тур Атлетик Б0 : 3
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 0 : 1Эспаньол
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Эспаньол1 : 0
04.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 0Эспаньол
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 0 : 1Эспаньол
24.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Эспаньол2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1723
9 Эльче1722
10 Хетафе1620
11 Севилья1720
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

