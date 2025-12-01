00:08 ()
Свернуть список

Мали - Замбия 22 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 22-12-2025 16:00
22 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 1-й тур
Мали
Замбия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали - Замбия, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мали
Замбия
16 Мали вр Мамаду Самасса
21 Франция зщ Войо Кулибали
5 Мали зщ Абдулай Диаби
15 Мали зщ Мамаду Фофана
3 Мали зщ Амаду Данте
19 Мали пз Камори Думбия
11 Мали пз Лассана Кулибали
20 Мали пз Мамаду Сангаре
23 Мали пз Алиу Дьенг
7 Мали пз Доржелес Нене
17 Мали нп Лассин Синайоко
16 Замбия вр Лоуренс Муленга
2 Замбия зщ Mathews Banda
4 Замбия зщ Франки Мусонда
14 Замбия зщ Кабасо Чонго
22 Замбия зщ David Hamansenya
9 Замбия пз Ламек Банда
28 Замбия пз David Simukonda
5 Замбия пз Мигель Чайва
10 Замбия пз Фэшн Сакала
17 Замбия нп Кингз Кангва
20 Замбия нп Патсон Дака
Главные тренеры
Бельгия Том Сенфье
Израиль Авраам Грант
История личных встреч
23.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Мали1 : 0Замбия
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Мали
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 10-й тур Мали4 : 1
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 9-й тур 0 : 2Мали
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 8-й тур 1 : 0Мали
04.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 7-й тур Мали3 : 0
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Замбия
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 2Замбия
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Замбия
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 10-й тур Замбия0 : 1
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 9-й тур 0 : 1Замбия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Мали00
2
1/8 финала
Марокко00
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия00
4 Коморские острова00
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Зимбабве00
2
1/8 финала
ЮАР00
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола00
4 Египет00
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Уганда00
2
1/8 финала
Нигерия00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенин00
2
1/8 финала
Ботсвана00
3
1/8 финала - возможный выход
ДР Конго00
4 Сенегал00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close