Мали - Замбия 22 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 22-12-2025 16:00
22 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали - Замбия, которое состоится 22 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мали
Замбия
|16
|вр
|Мамаду Самасса
|21
|зщ
|Войо Кулибали
|5
|зщ
|Абдулай Диаби
|15
|зщ
|Мамаду Фофана
|3
|зщ
|Амаду Данте
|19
|пз
|Камори Думбия
|11
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Мамаду Сангаре
|23
|пз
|Алиу Дьенг
|7
|пз
|Доржелес Нене
|17
|нп
|Лассин Синайоко
|16
|вр
|Лоуренс Муленга
|2
|зщ
|Mathews Banda
|4
|зщ
|Франки Мусонда
|14
|зщ
|Кабасо Чонго
|22
|зщ
|David Hamansenya
|9
|пз
|Ламек Банда
|28
|пз
|David Simukonda
|5
|пз
|Мигель Чайва
|10
|пз
|Фэшн Сакала
|17
|нп
|Кингз Кангва
|20
|нп
|Патсон Дака
Главные тренеры
|Том Сенфье
|Авраам Грант
История личных встреч
|23.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 10-й тур
|4 : 1
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 9-й тур
|0 : 2
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 7-й тур
|3 : 0
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 10-й тур
|0 : 1
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мали
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Марокко
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|0
|0
|4
|Коморские острова
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Зимбабве
|0
|0
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|0
|0
|4
|Египет
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенин
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ботсвана
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|ДР Конго
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0