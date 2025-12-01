Калдаш - Брага 23 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 23-12-2025 20:45
23 Декабря 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/8 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Калдаш - Брага, которое состоится 23 Декабря 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калдаш
Калдаш-да-Раинья
Брага
Брага
Главные тренеры
|Карлос Висенс
История личных встреч
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 6
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
|15.10.2022
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 1 ДВ
|21.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 5
|16.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 1 ДВ
|19.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|01.12.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
2-й раунд
| Ош Белененсеш
Маритиму
|2 : 0
| Синтренсе
Визела
|2 : 1
| Санжуаненсе
Фелгейраш
|0 : 4
| Паредиш
Шавиш
|0 : 2
| Лузитану де Эвора
Серпа
|1 : 0
| Амаранти
Сантарем
|2 : 0
| Монкарапашенсе
Анадия
|1 : 1 1 : 4
| Машику
Вила Реал
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Ребордоза
|1 : 0
| Силвиш
Оливейра Оспиталь
|3 : 2 ДВ
| Мортагуа
Ош Мариалваш
|0 : 0 5 : 3
3-й раунд
| Шавиш
Бенфика
|0 : 2
| Сан-Жоау Вер
Фамаликан
|0 : 3
| Лейрия
Алверка
|2 : 2 4 : 2
| Алпендорада
Эштрела
|3 : 1
| Портимоненсе
Арока
|1 : 2
| Академику
Жил Висенте
|2 : 1
| Пасуш де Феррейра
Спортинг
|2 : 3 ДВ
| Фафи
Морейренсе
|1 : 0
| Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
|2 : 0
| Амаранти
Лейшойнш
|1 : 2 ДВ
| Синтренсе
Риу Аве
|3 : 2
| Вила Реал
Тондела
|1 : 5
| Анадия
Мариньенсе
|0 : 0 6 : 7
| Ош Белененсеш
Эшторил
|1 : 2
1/16 финала
| Атлетико Лиссабон
Бенфика
|0 : 2
| АВС
Академику
|0 : 0 7 : 6
| Алпендорада
Каза Пия
|0 : 3
| Витория Гимарайнш
Мортагуа
|4 : 0
| Ковильян
Лузитану де Эвора
|0 : 2
| 1 Дезембру
Лейрия
|1 : 3
| Эшторил
Фамаликан
|1 : 2
| Спортинг
Мариньенсе
|3 : 0
| Порту
Синтренсе
|3 : 0
| Лузитания Лороза
Торринсе
|0 : 1
| Фафи
Арока
|2 : 1
| Вила Меа
Лейшойнш
|2 : 1 ДВ
| Фаренсе
Силвиш
|5 : 1
| Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
|3 : 0
| Тондела
Калдаш
|0 : 0 5 : 6
| Брага
Насьонал
|4 : 2
1/8 финала
| Вила Меа
Лейрия
|0 : 1
| Каза Пия
Торринсе
|1 : 2
| Витория Гимарайнш
АВС
|0 : 1
| Фаренсе
Бенфика
|0 : 2
| Санта-Клара
Спортинг
|2 : 3 ДВ
| Порту
Фамаликан
|4 : 1
| Калдаш
Брага
|23.12
| Лузитану де Эвора
Фафи
|27.12
1/4 финала
| Торринсе
Лейрия
|14.01
| Порту
Бенфика
|14.01
| Lusitano de Evora/AD Fafe
Caldas/Braga
|15.01
| Спортинг
АВС
|04.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|04.02
|04.02
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|04.02
|04.02
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|24.05