Ноттингем Форест - Манчестер Сити 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 14:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
27 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Сити, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Сити
Манчестер
|26
|вр
|Матц Селс
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|12
|пз
|Дуглас Луис
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|20
|пз
|Бернарду Силва
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|27.04.2025
|Кубок Англии
|1/2 финала
|0 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|6 : 0
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|17
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Фулхэм
|17
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|17
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2