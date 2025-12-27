05:18 ()
Свернуть список

Ноттингем Форест - Манчестер Сити 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 14:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
27 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ноттингем Форест
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Сити, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Сити
Манчестер
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Англия пз Эллиот Андерсон
21 Англия пз Омари Хатчинсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
12 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
20 Португалия пз Бернарду Силва
14 Испания пз Нико Гонсалес
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
47 Англия пз Фил Фоден
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
27.04.2025 Кубок Англии 1/2 финала Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Сити
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 0Манчестер Сити
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 0Ноттингем Форест
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Сити
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити2 : 0Ноттингем Форест
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1Манчестер Сити
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити6 : 0Ноттингем Форест
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест3 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити3 : 0
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 3Манчестер Сити
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 2Манчестер Сити
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1739
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Манчестер Юнайтед1726
8 Кристал Пэлас1726
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1724
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Фулхэм1723
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1722
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1718
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close