Парма - Фиорентина 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 13:30
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
27 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Фиорентина, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Фиорентина
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|27
|зщ
|Саша Бричги
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|16
|пз
|Мандела Кейта
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
|7
|нп
|Адриан Бенедычак
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|2
|зщ
|Додо
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 1
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 3
|07.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Аталанта
|16
|22
|10
|Кремонезе
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|21
|12
|Удинезе
|16
|21
|13
|Торино
|16
|20
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|16
|15
|16
|Дженоа
|16
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|16
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|16
|9