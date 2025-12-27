05:19 ()
Парма - Фиорентина 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 13:30
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
27 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Парма
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Фиорентина, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Фиорентина
Флоренция
40 Италия вр Эдоардо Корви
27 Швейцария зщ Саша Бричги
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
14 Италия зщ Эмануэле Валери
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
10 Испания пз Адриан Бернабе
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
16 Бельгия пз Мандела Кейта
17 Швеция нп Якоб Ондрейка
7 Польша нп Адриан Бенедычак
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
43 Испания вр Давид де Хеа
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
2 Бразилия зщ Додо
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
29 Италия зщ Никколо Фортини
27 Италия пз Шер Ндур
44 Италия пз Николо Фаджоли
8 Италия пз Роландо Мандрагора
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Испания Карлос Куэста
Италия Стефано Пиоли
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Фиорентина0 : 0Парма
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Парма1 : 1Фиорентина
06.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина2 : 2 4 : 1Парма
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фиорентина1 : 1Парма
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Фиорентина3 : 3Парма
07.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Парма0 : 0Фиорентина
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Парма1 : 2Фиорентина
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Фиорентина1 : 1Парма
19.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Парма1 : 0Фиорентина
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина0 : 1Парма
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Парма0 : 1
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 1Парма
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 1Парма
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Парма0 : 2
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 2Парма
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Фиорентина5 : 1
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 0Фиорентина
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Фиорентина1 : 2
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Фиорентина2 : 1
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1630
5
Лига Европы
Ювентус1629
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1623
9 Аталанта1622
10 Кремонезе1621
11 Сассуоло1621
12 Удинезе1621
13 Торино1620
14 Лечче1516
15 Кальяри1615
16 Дженоа1614
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1611
20
Зона вылета
Фиорентина169

  • Чемпионат Европы
