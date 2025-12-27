Уганда - Танзания 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 19:30
Стадион: Аль-Медина (Рабат, Марокко), вместимость: 18000
27 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уганда - Танзания, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Медина (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уганда
Танзания
|19
|вр
|Jamal Salim
|15
|зщ
|Джордан Обита
|2
|зщ
|Torach Ochiaki
|5
|зщ
|Тоби Сиббик
|23
|зщ
|Azizi Abdul
|12
|зщ
|Баба Альхассан
|8
|пз
|Халид Ауко
|4
|пз
|Kenneth Semakula
|7
|пз
|Rogers Mato
|14
|нп
|Denis Omedi
|11
|нп
|Стефан Муквала
|28
|вр
|Zuberi Foba
|15
|зщ
|Мохамед Хуссейни
|14
|зщ
|Бакари Нондо
|22
|зщ
|Шомари Капомбе
|4
|зщ
|Ибрахим Хамад
|20
|пз
|Новатус Мироши
|27
|пз
|Alphonce Msanga
|8
|пз
|Чарльз М'Момбва
|12
|пз
|Симон Мсува
|26
|пз
|Тэррин Алларахия
|10
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Поль Пют
|Сулейман Хемед
|Мигель Гамонди
История личных встреч
|22.07.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|24.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|09.12.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|2 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 9-й тур
|0 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|14.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 9-й тур
|0 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0