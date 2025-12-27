05:19 ()
Свернуть список

Уганда - Танзания 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 19:30
Стадион: Аль-Медина (Рабат, Марокко), вместимость: 18000
27 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур
Уганда
Танзания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уганда - Танзания, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Медина (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уганда
Танзания
19 Уганда вр Jamal Salim
15 Англия зщ Джордан Обита
2 Уганда зщ Torach Ochiaki
5 Англия зщ Тоби Сиббик
23 Уганда зщ Azizi Abdul
12 Гана зщ Баба Альхассан
8 Уганда пз Халид Ауко
4 Уганда пз Kenneth Semakula
7 Уганда пз Rogers Mato
14 Уганда нп Denis Omedi
11 Уганда нп Стефан Муквала
28 Танзания вр Zuberi Foba
15 Танзания зщ Мохамед Хуссейни
14 Танзания зщ Бакари Нондо
22 Танзания зщ Шомари Капомбе
4 Танзания зщ Ибрахим Хамад
20 Танзания пз Новатус Мироши
27 Танзания пз Alphonce Msanga
8 Танзания пз Чарльз М'Момбва
12 Танзания пз Симон Мсува
26 Танзания пз Тэррин Алларахия
10 Танзания нп Мбвана Саматта
Главные тренеры
Бельгия Поль Пют
Танзания Сулейман Хемед
Аргентина Мигель Гамонди
История личных встреч
22.07.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Танзания1 : 0Уганда
24.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Танзания1 : 0Уганда
09.12.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Танзания0 : 2Уганда
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур 3 : 1Уганда
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 0Уганда
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Уганда2 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур 2 : 1Уганда
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 9-й тур 0 : 1Уганда
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур 2 : 1Танзания
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 3Танзания
14.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Танзания
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 9-й тур Танзания0 : 1
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 8-й тур Танзания0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close