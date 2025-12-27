05:20 ()
Аль-Наср - Аль-Охдуд 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 16:50
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
27 Декабря 2025 года в 17:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
Аль-Наср
Аль-Охдуд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Охдуд, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 17:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
12.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур Аль-Охдуд0 : 9Аль-Наср
09.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Охдуд
09.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Охдуд2 : 3Аль-Наср
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 0Аль-Охдуд
24.12.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 6-й тур Аль-Наср5 : 1
26.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 5-й тур 0 : 4Аль-Наср
23.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Наср4 : 1
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 3Аль-Наср
05.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 4-й тур Аль-Наср4 : 0
23.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Охдуд1 : 1
07.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 2 : 0Аль-Охдуд
31.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Охдуд2 : 1
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Охдуд0 : 1
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 0 : 0Аль-Охдуд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср927
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун1025
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль923
4 Аль-Ахли1019
5 Аль-Кадисия917
6 Неом1017
7 Аль-Иттифак1015
8 Аль-Халидж914
9 Аль-Иттихад914
10 Аль-Фейха1012
11 Аль-Хазм1010
12 Аль-Холуд109
13 Аль-Шабаб98
14 Аль-Фатех108
15 Эр-Рияд108
16
Зона вылета
Аль-Охдуд95
17
Зона вылета
Дамак95
18
Зона вылета
Аль-Наджма101

