Аль-Наср - Аль-Охдуд 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 16:50
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
27 Декабря 2025 года в 17:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Охдуд, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 17:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|12.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|0 : 9
|09.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|09.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|2 : 3
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|3 : 0
|24.12.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 6-й тур
|5 : 1
|26.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 5-й тур
|0 : 4
|23.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|05.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 4-й тур
|4 : 0
|23.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|9
|27
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|10
|25
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|9
|23
|4
|Аль-Ахли
|10
|19
|5
|Аль-Кадисия
|9
|17
|6
|Неом
|10
|17
|7
|Аль-Иттифак
|10
|15
|8
|Аль-Халидж
|9
|14
|9
|Аль-Иттихад
|9
|14
|10
|Аль-Фейха
|10
|12
|11
|Аль-Хазм
|10
|10
|12
|Аль-Холуд
|10
|9
|13
|Аль-Шабаб
|9
|8
|14
|Аль-Фатех
|10
|8
|15
|Эр-Рияд
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|9
|5
| 17
Зона вылета
|Дамак
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|10
|1