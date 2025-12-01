Экваториальная Гвинея - Судан 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 17:00
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
28 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). , Группа E. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Экваториальная Гвинея - Судан, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Экваториальная Гвинея
Судан
|1
|вр
|Хесус Овоно
|15
|зщ
|Карлос Акапо
|21
|зщ
|Esteban Obiang
|16
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|12
|зщ
|Чарльз Ндувуиси-Ондо
|6
|пз
|Ибан
|5
|пз
|Омар Маскарель
|22
|пз
|Пабло Ганет
|19
|пз
|Луис Нлаво
|24
|пз
|Лорен Суньига
|7
|пз
|Хосе Мачин
|21
|вр
|Монгед Эльниль
|7
|зщ
|Ясер Бошара
|12
|зщ
|Бахит Хамис
|6
|зщ
|Мустафа Каршом
|3
|зщ
|Мохамед Эринг
|8
|пз
|Абдельразиг Омер
|9
|пз
|Ясир Мозамиль Мохамед
|22
|пз
|Аль-Джезоли Нух
|13
|пз
|Аммар Тайфур
|14
|нп
|Мо Эйса
|10
|нп
|Мохаммед Абдель-Рахман
Главные тренеры
|Хуан Мича
|Квеси Аппиа
История личных встреч
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|2 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа H. 10-й тур
|1 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа H. 9-й тур
|3 : 0 Т
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|1 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 9-й тур
|0 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0