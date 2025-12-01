22:07 ()
Экваториальная Гвинея - Судан 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 17:00
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
28 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). , Группа E. 2-й тур
Экваториальная Гвинея
Судан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Экваториальная Гвинея - Судан, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Экваториальная Гвинея
Судан
1 Экваториальная Гвинея вр Хесус Овоно
15 Экваториальная Гвинея зщ Карлос Акапо
21 Экваториальная Гвинея зщ Esteban Obiang
16 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
12 Экваториальная Гвинея зщ Чарльз Ндувуиси-Ондо
6 Экваториальная Гвинея пз Ибан
5 Испания пз Омар Маскарель
22 Экваториальная Гвинея пз Пабло Ганет
19 Экваториальная Гвинея пз Луис Нлаво
24 Испания пз Лорен Суньига
7 Экваториальная Гвинея пз Хосе Мачин
21 Судан вр Монгед Эльниль
7 Судан зщ Ясер Бошара
12 Судан зщ Бахит Хамис
6 Судан зщ Мустафа Каршом
3 Судан зщ Мохамед Эринг
8 Судан пз Абдельразиг Омер
9 Судан пз Ясир Мозамиль Мохамед
22 Судан пз Аль-Джезоли Нух
13 Судан пз Аммар Тайфур
14 Судан нп Мо Эйса
10 Судан нп Мохаммед Абдель-Рахман
Главные тренеры
Экваториальная Гвинея Хуан Мича
Гана Квеси Аппиа
История личных встреч
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур 2 : 1Экваториальная Гвинея
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Экваториальная Гвинея
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 1Экваториальная Гвинея
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 10-й тур Экваториальная Гвинея1 : 1
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 9-й тур 3 : 0 ТЭкваториальная Гвинея
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур 3 : 0Судан
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Судан
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур 1 : 0Судан
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 9-й тур Судан0 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 8-й тур 1 : 0Судан
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

Новости футбола

Обзоры матчей

