Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 22:15
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|23
|зщ
|Люк Шоу
|15
|зщ
|Лени Йоро
|18
|пз
|Каземиро
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|13
|пз
|Патрик Доргу
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|3
|зщ
|Уго Буэно
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|8
|пз
|Жоао Гомес
|36
|нп
|Матеус Мане
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|20.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|01.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 4
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|03.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|26.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
