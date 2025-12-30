01:51 ()
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 22:15
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
26 Англия зщ Эйден Хевен
23 Англия зщ Люк Шоу
15 Франция зщ Лени Йоро
18 Бразилия пз Каземиро
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
13 Дания пз Патрик Доргу
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
1 Португалия вр Жозе Са
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
3 Испания зщ Уго Буэно
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
8 Бразилия пз Жоао Гомес
36 Англия нп Матеус Мане
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 4Манчестер Юнайтед
20.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 0Манчестер Юнайтед
01.02.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон3 : 4Манчестер Юнайтед
14.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
29.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 2Манчестер Юнайтед
26.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Манчестер Юнайтед
15.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед4 : 4
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 4Манчестер Юнайтед
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вулверхэмптон0 : 2
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 4Манчестер Юнайтед
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Вулверхэмптон0 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1842
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1839
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1829
6 Манчестер Юнайтед1829
7 Сандерленд1828
8 Брентфорд1826
9 Кристал Пэлас1826
10 Фулхэм1826
11 Тоттенхэм Хотспур1825
12 Эвертон1825
13 Брайтон энд Хоув Альбион1824
14 Ньюкасл Юнайтед1823
15 Борнмут1822
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1818
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1813
19
Зона вылета
Бёрнли1812
20
Зона вылета
Вулверхэмптон182

