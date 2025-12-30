01:51 ()
Челси - Борнмут 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 21:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
30 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Челси
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Борнмут, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Борнмут
Борнмут
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
23 Англия зщ Трево Чалоба
29 Франция зщ Уэсли Фофана
27 Франция зщ Мало Гюсто
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
1 Сербия вр Джордже Петрович
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
18 Франция зщ Бафоде Диаките
3 Франция зщ Адриен Трюффер
20 Испания зщ Алехандро Хименес
4 Англия пз Льюис Кук
16 Англия пз Маркус Таверньер
8 Англия пз Алекс Скотт
24 Гана нп Антуан Семеньо
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Испания Андони Ираола
История личных встреч
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Борнмут0 : 0Челси
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Челси2 : 2Борнмут
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Борнмут0 : 1Челси
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 1Борнмут
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0Челси
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут1 : 3Челси
27.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси2 : 0Борнмут
27.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Борнмут1 : 2Челси
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2Челси
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси0 : 1Борнмут
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Челси
16.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 3Челси
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Челси
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 4 : 1Борнмут
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Борнмут1 : 1
15.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 4 : 4Борнмут
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Борнмут0 : 0Челси
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Челси» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1842
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1839
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1829
6 Манчестер Юнайтед1829
7 Сандерленд1828
8 Брентфорд1826
9 Кристал Пэлас1826
10 Фулхэм1826
11 Тоттенхэм Хотспур1825
12 Эвертон1825
13 Брайтон энд Хоув Альбион1824
14 Ньюкасл Юнайтед1823
15 Борнмут1822
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1818
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1813
19
Зона вылета
Бёрнли1812
20
Зона вылета
Вулверхэмптон182

