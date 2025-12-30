Челси - Борнмут 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 21:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
30 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Борнмут, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|10
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|1
|вр
|Джордже Петрович
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Андони Ираола
История личных встреч
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|16.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 3
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Челси» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|18
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|18
|29
|6
|Манчестер Юнайтед
|18
|29
|7
|Сандерленд
|18
|28
|8
|Брентфорд
|18
|26
|9
|Кристал Пэлас
|18
|26
|10
|Фулхэм
|18
|26
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|25
|12
|Эвертон
|18
|25
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|24
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|23
|15
|Борнмут
|18
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|20
|17
|Ноттингем Форест
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|18
|2