Эвертон - Вулверхэмптон 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Томас Кирк (Англия);
Эвертон
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вулверхэмптон, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
42 Англия пз Тим Айрогбунам
37 Англия пз Джеймс Гарнер
18 Англия пз Джек Грилиш
20 Англия нп Тайлер Диблинг
7 Англия нп Дуайт Макнил
11 Франция нп Тьерно Барри
1 Португалия вр Жозе Са
3 Испания зщ Уго Буэно
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
8 Бразилия пз Жоао Гомес
10 Колумбия нп Джон Арьяс
36 Англия нп Матеус Мане
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Вулверхэмптон2 : 0Эвертон
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон2 : 3Эвертон
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон1 : 1Эвертон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Эвертон4 : 0Вулверхэмптон
30.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон3 : 0Эвертон
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон0 : 1Вулверхэмптон
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон1 : 1Эвертон
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Эвертон1 : 2Вулверхэмптон
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон0 : 1Вулверхэмптон
01.11.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 1Эвертон
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Эвертон2 : 4
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Эвертон
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Эвертон
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 1
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Эвертон
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон3 : 0
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вулверхэмптон0 : 2
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

