Эвертон - Вулверхэмптон 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Томас Кирк (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вулверхэмптон, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия).
Составы команд
Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|18
|пз
|Джек Грилиш
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Жозе Са
|3
|зщ
|Уго Буэно
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|8
|пз
|Жоао Гомес
|10
|нп
|Джон Арьяс
|36
|нп
|Матеус Мане
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|11
|нп
|Хван Хи Чан
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 4
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6