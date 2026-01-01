23:09 ()
Свернуть список

Наполи - Верона 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 19:30
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
07 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Наполи
Верона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Верона, которое состоится 07 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Верона
Верона
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
19 Дания нп Расмус Хойлунд
70 Нидерланды нп Ноа Ланг
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
5 Испания зщ Унай Нуньес
15 Дания зщ Виктор Нельссон
37 Германия зщ Армель Белла-Котчап
2 Англия зщ Даниэль Ойегоке
3 Дания зщ Мартин Фресе
73 Ливия пз Али Мусрати
24 Франция пз Антуан Бернед
8 Германия пз Суат Сердар
17 Бразилия нп Жиоване
25 Колумбия нп Даниэль Москера
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Наполи2 : 0Верона
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Верона3 : 0Наполи
04.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Наполи2 : 1Верона
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Верона1 : 3Наполи
15.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Наполи0 : 0Верона
15.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Верона2 : 5Наполи
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 2Наполи
07.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Наполи1 : 1Верона
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Наполи1 : 1Верона
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Верона3 : 1Наполи
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 2Наполи
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Наполи
22.12.2025 Суперкубок Италии Финал Наполи2 : 0
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи2 : 0
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Наполи
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Верона0 : 3
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 0Верона
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Верона
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Верона3 : 1
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1833
5
Лига Европы
Рома1833
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1823
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1717
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1812
20
Зона вылета
Фиорентина1812

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close