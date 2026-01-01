Наполи - Верона 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 19:30
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
07 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Верона, которое состоится 07 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Верона
Верона
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|20
|нп
|Элиф Элмас
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|70
|нп
|Ноа Ланг
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|2
|зщ
|Даниэль Ойегоке
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|73
|пз
|Али Мусрати
|24
|пз
|Антуан Бернед
|8
|пз
|Суат Сердар
|17
|нп
|Жиоване
|25
|нп
|Даниэль Москера
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|0 : 0
|15.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|2 : 5
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 1
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Рома
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|18
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|17
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12