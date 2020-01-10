Жирона - Осасуна 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 19:30
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
10 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 10 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|11
|пз
|Тома Лемар
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|19
|нп
|Владислав Ванат
|21
|нп
|Брайан Хиль
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|20
|зщ
|Хавьер Галан
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|19
|зщ
|Валентин Розье
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Алессио Лиши
История личных встреч
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|2 : 1
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|06.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|18.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 2-й матч
|0 : 1
|15.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 1-й матч
|2 : 1
|03.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 4 ДВ
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|17
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|18
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|18
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|18
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Алавес
|18
|19
|15
|Жирона
|18
|18
|16
|Реал Сосьедад
|18
|18
|17
|Мальорка
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|18
|16
| 19
Зона вылета
|Леванте
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|18
|12