Жирона - Осасуна 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 19:30
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
10 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Жирона
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 10 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
12БразилиязщВитор Рейс
17НидерландызщДейли Блинд
24ИспаниязщАлекс Морено
20БельгиязщАксель Витсель
23ИспанияпзИван Мартин
11ФранцияпзТома Лемар
15УкраинанпВиктор Цыганков
19УкраинанпВладислав Ванат
21ИспаниянпБрайан Хиль
1ИспанияврСерхио Эррера
24ИспаниязщАлехандро Катена
20ИспаниязщХавьер Галан
5ИспаниязщХорхе Эррандо
19ФранциязщВалентин Розье
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспанияпзРубен Гарсия
7ИспанияпзХон Монкайола
21ИспаниянпВиктор Муньос
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
ИталияАлессио Лиши
История личных встреч
13.04.2025Испания — Примера31-й турОсасуна2 : 1Жирона
29.08.2024Испания — Примера3-й турЖирона4 : 0Осасуна
09.03.2024Испания - Примера28-й турЖирона2 : 0Осасуна
04.11.2023Испания - Примера12-й турОсасуна2 : 4Жирона
04.06.2023Испания - Примера38-й турОсасуна2 : 1Жирона
23.10.2022Испания - Примера11-й турЖирона1 : 1Осасуна
06.01.2022Кубок Испании1/16 финалаЖирона1 : 0Осасуна
18.06.2016Испания - СегундаПлей-офф - Финал. 2-й матчЖирона0 : 1Осасуна
15.06.2016Испания - СегундаПлей-офф - Финал. 1-й матчОсасуна2 : 1Жирона
03.04.2016Испания - СегундаСегунда. 32-й турЖирона0 : 0Осасуна
04.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 2Жирона
21.12.2025Испания — Примера17-й турЖирона0 : 3
12.12.2025Испания — Примера16-й тур1 : 2Жирона
07.12.2025Испания — Примера15-й тур3 : 0Жирона
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд2 : 1Жирона
03.01.2026Испания — Примера18-й турОсасуна1 : 1
20.12.2025Испания — Примера17-й турОсасуна3 : 0
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур2 : 4 ДВОсасуна
13.12.2025Испания — Примера16-й тур2 : 0Осасуна
08.12.2025Испания — Примера15-й турОсасуна2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Атлетико М1938
4
Лига чемпионов
Вильярреал1738
5
Лига Европы
Эспаньол1833
6
Лига конференций
Бетис1828
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1822
10 Хетафе1821
11 Севилья1820
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Алавес1819
15 Жирона1818
16 Реал Сосьедад1818
17 Мальорка1818
18
Зона вылета
Валенсия1816
19
Зона вылета
Леванте1713
20
Зона вылета
Овьедо1812

