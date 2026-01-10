Твенте - ПЕК Зволле 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 19:45
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
10 Января 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПЕК Зволле, которое состоится 10 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|16
|вр
|Том де Граф
|6
|зщ
|Тристан Гойер
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|30
|пз
|Райан Томас
|8
|пз
|Зико Бюрместер
|25
|пз
|Тейс Остинг
|22
|пз
|Кай де Рой
|7
|нп
|Шола Шоретире
|10
|нп
|Кун Костонс
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|19.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 3
|10.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 6
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|28.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|46
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|17
|27
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|16
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|17
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|17
|23
|11
|Фортуна
|17
|21
|12
|Гоу Эхед Иглс
|17
|19
|13
|Эксельсиор
|16
|19
|14
|ПЕК Зволле
|17
|19
|15
|Телстар
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|17
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|17
|13