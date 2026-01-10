01:56 ()
Твенте - ПЕК Зволле 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 19:45
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
10 Января 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Твенте
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПЕК Зволле, которое состоится 10 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
ПЕК Зволле
Зволле
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
16 Нидерланды вр Том де Граф
6 Нидерланды зщ Тристан Гойер
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
30 Новая Зеландия пз Райан Томас
8 Нидерланды пз Зико Бюрместер
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
22 Нидерланды пз Кай де Рой
7 Англия нп Шола Шоретире
10 Нидерланды нп Кун Костонс
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПЕК Зволле1 : 0Твенте
13.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле1 : 1Твенте
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Твенте1 : 1ПЕК Зволле
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 2Твенте
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте3 : 1ПЕК Зволле
19.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Твенте1 : 0ПЕК Зволле
18.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПЕК Зволле1 : 3Твенте
10.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле1 : 0Твенте
31.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте5 : 1ПЕК Зволле
10.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте2 : 1ПЕК Зволле
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Твенте
18.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 6Твенте
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Твенте2 : 0
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 1Твенте
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Твенте1 : 0
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур ПЕК Зволле1 : 0
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 6 : 1ПЕК Зволле
03.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПЕК Зволле1 : 3
28.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПЕК Зволле2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1746
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1735
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1727
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1725
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1625
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1723
9 Херенвен1723
10 Спарта1723
11 Фортуна1721
12 Гоу Эхед Иглс1719
13 Эксельсиор1619
14 ПЕК Зволле1719
15 Телстар1715
16
Стыковая зона
Волендам1714
17
Зона вылета
Хераклес1714
18
Зона вылета
НАК Бреда1713

