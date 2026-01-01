23:13 ()
Райо Вальекано - Мальорка 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 15:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
11 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Райо Вальекано
Мальорка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Мальорка, которое состоится 11 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
32 Сенегал зщ Нобель Менди
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
23 Испания пз Оскар Мартин
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
17 Испания пз Унай Лопес
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
10 Испания нп Серхио Камельо
1 Испания вр Лео Роман
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
4 Албания зщ Мараш Кумбула
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
5 Испания пз Омар Маскарель
11 Япония нп Такума Асано
17 Испания нп Хан Вирхили
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Райо Вальекано0 : 0Мальорка
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Мальорка1 : 0Райо Вальекано
11.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Мальорка2 : 1Райо Вальекано
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Райо Вальекано2 : 2Мальорка
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Мальорка3 : 0Райо Вальекано
27.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Райо Вальекано0 : 2Мальорка
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Мальорка2 : 1Райо Вальекано
02.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Райо Вальекано1 : 0Мальорка
22.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Райо Вальекано3 : 1Мальорка
23.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Райо Вальекано1 : 3Мальорка
06.01.2026 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 1 : 3Райо Вальекано
02.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Райо Вальекано1 : 1
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 4 : 0Райо Вальекано
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Райо Вальекано3 : 0
15.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Райо Вальекано0 : 0
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Мальорка1 : 2
19.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 1 : 1Мальорка
16.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 1 : 0Мальорка
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Мальорка3 : 1
05.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 0 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Атлетико М1938
4
Лига чемпионов
Вильярреал1738
5
Лига Европы
Эспаньол1833
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1822
10 Реал Сосьедад1921
11 Хетафе1921
12 Севилья1820
13 Осасуна1819
14 Райо Вальекано1819
15 Алавес1819
16 Жирона1818
17 Мальорка1818
18
Зона вылета
Валенсия1816
19
Зона вылета
Леванте1713
20
Зона вылета
Овьедо1913

