Райо Вальекано - Мальорка 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 15:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
11 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Мальорка, которое состоится 11 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|17
|пз
|Унай Лопес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|10
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|5
|пз
|Омар Маскарель
|11
|нп
|Такума Асано
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 0
|27.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|02.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|22.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|23.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 3
|06.01.2026
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 3
|02.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|15.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 0
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|19.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|3 : 1
|05.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|17
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|18
|22
|10
|Реал Сосьедад
|19
|21
|11
|Хетафе
|19
|21
|12
|Севилья
|18
|20
|13
|Осасуна
|18
|19
|14
|Райо Вальекано
|18
|19
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Жирона
|18
|18
|17
|Мальорка
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|18
|16
| 19
Зона вылета
|Леванте
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|19
|13