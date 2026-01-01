Интер - Наполи 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
11 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Наполи, которое состоится 11 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|11
|пз
|Луис Энрике
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|23
|пз
|Николо Барелла
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|20
|нп
|Элиф Элмас
|7
|нп
|Давид Нерес
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Антонио Конте
История личных встреч
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.01.2024
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура Серии A: «Интер» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|19
|28
|8
|Болонья
|19
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Лацио
|19
|25
|11
|Торино
|19
|23
|12
|Сассуоло
|19
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Кальяри
|19
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|19
|13