Интер - Наполи 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
11 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Интер М
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Наполи, которое состоится 11 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Наполи
Неаполь
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
32 Италия зщ Федерико Димарко
95 Италия зщ Алессандро Бастони
11 Бразилия пз Луис Энрике
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
23 Италия пз Николо Барелла
7 Польша пз Пётр Зелиньски
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
19 Дания нп Расмус Хойлунд
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
7 Бразилия нп Давид Нерес
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Антонио Конте
История личных встреч
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Наполи3 : 1Интер М
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Наполи1 : 1Интер М
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Интер М1 : 1Наполи
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Интер М1 : 1Наполи
22.01.2024 Суперкубок Италии Финал Наполи0 : 1Интер М
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Наполи0 : 3Интер М
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Наполи3 : 1Интер М
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Интер М1 : 0Наполи
12.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 1Интер М
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Интер М3 : 2Наполи
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 2Интер М
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Интер М3 : 1
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 1Интер М
19.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 1 : 1 3 : 2Интер М
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Интер М
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Наполи2 : 2
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 2Наполи
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Наполи
22.12.2025 Суперкубок Италии Финал Наполи2 : 0
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура Серии A: «Интер» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1839
3
Лига чемпионов
Наполи1838
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта1928
8 Болонья1927
9 Удинезе2026
10 Лацио1925
11 Торино1923
12 Сассуоло1923
13 Кремонезе1922
14 Кальяри1919
15 Парма1818
16 Лечче1817
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Верона1813
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Фиорентина1913

