Боруссия М - Аугсбург 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 16:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
11 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Боруссия М
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Аугсбург, которое состоится 11 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Аугсбург
Аугсбург
33 Германия вр Мориц Николас
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
29 США зщ Джозеф Скалли
20 Германия зщ Лука Нец
16 Германия пз Филипп Зандер
27 Германия пз Рокко Райц
6 Германия пз Янник Энгельхардт
10 Германия пз Флориан Нойхаус
17 Южная Корея пз Йенс Кастроп
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
1 Германия вр Финн Дамен
40 США зщ Ноакай Бэнкс
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
3 Дания зщ Мадс Педерсен
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
36 Германия пз Мерт Кёмюр
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Сандро Вагнер
История личных встреч
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Боруссия М0 : 3Аугсбург
04.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Аугсбург2 : 1Боруссия М
21.01.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Боруссия М1 : 2Аугсбург
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург4 : 4Боруссия М
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М2 : 0Аугсбург
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Аугсбург1 : 0Боруссия М
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия М3 : 2Аугсбург
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Аугсбург1 : 0Боруссия М
12.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Аугсбург3 : 1Боруссия М
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия М1 : 1Аугсбург
05.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Боруссия М0 : 3
19.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 2 : 0Боруссия М
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Боруссия М1 : 3
05.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 1Боруссия М
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия М1 : 2
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Аугсбург0 : 0
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 0Аугсбург
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Аугсбург2 : 0
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 3 : 0Аугсбург
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Аугсбург1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1541
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Кёльн1617
11 Вердер1517
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

Отзывы и комментарии к матчу

