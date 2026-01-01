Боруссия М - Аугсбург 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 16:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
11 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Аугсбург, которое состоится 11 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Аугсбург
Аугсбург
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|20
|зщ
|Лука Нец
|16
|пз
|Филипп Зандер
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|15
|нп
|Харис Табакович
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Сандро Вагнер
История личных встреч
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|21.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|12.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|05.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 3
|19.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|05.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|41
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Кёльн
|16
|17
|11
|Вердер
|15
|17
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9