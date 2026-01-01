Херенвен - Фейеноорд 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 13:15
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
11 Января 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Фейеноорд
Роттердам
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|16
|пз
|Marcus Linday
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|9
|нп
|Дилан Венте
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|43
|зщ
|Ян Плуг
|47
|зщ
|Тейс Крайевелд
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|16
|пз
|Лео Сауэр
|11
|нп
|Гонсалу Боржеш
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Робин ван Перси
История личных встреч
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|6 : 1
|01.03.2023
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 1
|12.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
|22.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 3
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 3
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|28.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|46
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|17
|27
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|17
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|17
|23
|11
|Фортуна
|17
|21
|12
|Гоу Эхед Иглс
|17
|19
|13
|Эксельсиор
|16
|19
|14
|ПЕК Зволле
|17
|19
|15
|Телстар
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|17
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|17
|13