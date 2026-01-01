23:14 ()
Херенвен - Фейеноорд 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 13:15
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
11 Января 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Херенвен
Фейеноорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Фейеноорд, которое состоится 11 Января 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Фейеноорд
Роттердам
22НидерландыврБернт Клавербур
45НорвегиязщОливер Брёуде
4НидерландызщСам Керстен
3НидерландызщMaas Willemsen
19ГрециязщВасилиос Загаритис
6НидерландыпзЙорис ван Оверем
16ШвецияпзMarcus Linday
8НидерландыпзLuuk Brouwers
10НидерландыпзРинго Мервелд
20ДаниянпJacob Trenskow
9СуринамнпДилан Венте
22ГерманияврТимон Велленройтер
30ШвейцариязщДжордан Лотомба
21Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
4ЯпониязщЦуёси Ватанабэ
43НидерландызщЯн Плуг
47НидерландызщТейс Крайевелд
6Южная КореяпзХван Ин Бём
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
16СловакияпзЛео Сауэр
11ПортугалиянпГонсалу Боржеш
9ЯпониянпАясэ Уэда
Главные тренеры
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
17.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финалаФейеноорд2 : 3Херенвен
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турФейеноорд1 : 0Херенвен
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХеренвен2 : 0Фейеноорд
23.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турФейеноорд3 : 0Херенвен
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турХеренвен2 : 3Фейеноорд
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турФейеноорд6 : 1Херенвен
01.03.2023Кубок Нидерландов1/4 финалаХеренвен0 : 1Фейеноорд
12.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турХеренвен1 : 2Фейеноорд
13.08.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турФейеноорд0 : 0Херенвен
22.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турХеренвен0 : 3Фейеноорд
20.12.2025Нидерланды — Эредивизия17-й тур0 : 3Херенвен
17.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финалаФейеноорд2 : 3Херенвен
14.12.2025Нидерланды — Эредивизия16-й тур0 : 3Херенвен
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турХеренвен0 : 2
28.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур2 : 1Херенвен
21.12.2025Нидерланды — Эредивизия17-й турФейеноорд1 : 1
17.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финалаФейеноорд2 : 3Херенвен
14.12.2025Нидерланды — Эредивизия16-й тур2 : 0Фейеноорд
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур4 : 3Фейеноорд
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турФейеноорд6 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1746
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1735
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1728
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1727
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1723
9 Херенвен1723
10 Спарта1723
11 Фортуна1721
12 Гоу Эхед Иглс1719
13 Эксельсиор1619
14 ПЕК Зволле1719
15 Телстар1715
16
Стыковая зона
Волендам1814
17
Зона вылета
Хераклес1714
18
Зона вылета
НАК Бреда1713

