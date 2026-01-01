23:14 ()
Гоу Эхед Иглс - Фортуна 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 15:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
11 Января 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Фортуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Фортуна, которое состоится 11 Января 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Фортуна
Ситтард-Гелен
22БельгияврЯри Де Бюссер
2НидерландызщМатс Дейл
4НидерландызщЙорис Крамер
5ИндонезиязщДин Джеймс
21НидерландыпзМелле Мёленстен
6НидерландыпзКалвин Твигт
8НидерландыпзЭверт Линторст
24НидерландыпзКензо Гаудмейн
17БельгияпзМатис Сюре
23БельгиянпТибо Батен
9НидерландынпМилан Смит
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
12ПортугалиязщИву Пинту
6НидерландызщСиб ван Оттеле
44ИспаниязщИван Маркес
4БельгиязщШон Адевойе
80ШвейцарияпзРайан Фоссо-Имефак
17СуринампзДжастин Лонвейк
22ДР КонгопзСамуэль Бастьен
52НидерландыпзМохаммед Ихаттарен
7ШвецияпзКристоффер Петерсон
9НидерландынпКай Сирхёйс
Главные тренеры
НидерландыМелвин Бул
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
08.08.2025Нидерланды — Эредивизия1-й турФортуна2 : 2Гоу Эхед Иглс
10.01.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турФортуна0 : 3Гоу Эхед Иглс
11.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турГоу Эхед Иглс0 : 2Фортуна
03.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФортуна0 : 0Гоу Эхед Иглс
22.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Фортуна
23.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турГоу Эхед Иглс2 : 0Фортуна
07.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турФортуна0 : 2Гоу Эхед Иглс
24.04.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турФортуна1 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турГоу Эхед Иглс4 : 3Фортуна
06.04.2018Нидерланды - Первый дивизион34-й турГоу Эхед Иглс0 : 1Фортуна
21.12.2025Нидерланды — Эредивизия17-й турГоу Эхед Иглс1 : 1
17.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 1 1 : 3Гоу Эхед Иглс
14.12.2025Нидерланды — Эредивизия16-й тур2 : 0Гоу Эхед Иглс
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур2 : 1Гоу Эхед Иглс
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й тур2 : 2Гоу Эхед Иглс
21.12.2025Нидерланды — Эредивизия17-й турФортуна4 : 3
17.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финалаФортуна2 : 3
13.12.2025Нидерланды — Эредивизия16-й тур1 : 0Фортуна
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турФортуна1 : 3
29.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й турФортуна1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1746
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1735
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1728
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1727
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1723
9 Херенвен1723
10 Спарта1723
11 Фортуна1721
12 Гоу Эхед Иглс1719
13 Эксельсиор1619
14 ПЕК Зволле1719
15 Телстар1715
16
Стыковая зона
Волендам1814
17
Зона вылета
Хераклес1714
18
Зона вылета
НАК Бреда1713

Отзывы и комментарии к матчу

