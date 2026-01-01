Гоу Эхед Иглс - Фортуна 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 15:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
11 Января 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Фортуна, которое состоится 11 Января 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Фортуна
Ситтард-Гелен
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|6
|пз
|Калвин Твигт
|8
|пз
|Эверт Линторст
|24
|пз
|Кензо Гаудмейн
|17
|пз
|Матис Сюре
|23
|нп
|Тибо Батен
|9
|нп
|Милан Смит
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|44
|зщ
|Иван Маркес
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|17
|пз
|Джастин Лонвейк
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
Главные тренеры
|Мелвин Бул
|Данни Бёйс
История личных встреч
|08.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 2
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|22.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|24.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 3
|06.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 1 : 3
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 3
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|46
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|17
|27
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|17
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|17
|23
|11
|Фортуна
|17
|21
|12
|Гоу Эхед Иглс
|17
|19
|13
|Эксельсиор
|16
|19
|14
|ПЕК Зволле
|17
|19
|15
|Телстар
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|17
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|17
|13