Нант - Ницца 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 19:00
11 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/16 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ницца, которое состоится 11 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Франк Эз
История личных встреч
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|04.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 1
|14.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 5
|12.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|4 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Бобиньи
Дранси
|0 : 1
| Роморантен
Авуэн
|4 : 1
| Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
|0 : 2
| Авранш
Див-Кабур
|1 : 1 5 : 4
2-й раунд
| Канн
Анси
|1 : 2
| Понтарлье
Сошо
|2 : 2 5 : 6
| Трелисак
По
|0 : 2
| Ирис Клуб де Круа
Расинг
|2 : 2 7 : 6
| Шалан
Понтиви
|0 : 2
| Байё
Кан
|3 : 2
| Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
|0 : 3
| Булонь
Дюнкерк
|2 : 2 3 : 5
| Блуа
Клермон
|1 : 1 7 : 6
3-й раунд
| Конкарно
Стад Брьошен
|1 : 0
| Анси
Гренобль
|1 : 2
| Саргемин
Нанси
|3 : 4
| Юнион Сен-Жан
Орлеан
|1 : 2
| Кане Руссийон
Родез
|1 : 0
| Бишайм
Ред Стар
|1 : 1 9 : 8
| О Лион
Фёр
|1 : 1 4 : 2
| Мериньяк
По
|1 : 0
| Роморантен
Блуа
|2 : 2 6 : 7
| Вандея Фонтене
Шатору
|4 : 1
| Марманд
Бассен д'Аркашон
|0 : 0 1 : 4
1/32 финала
| Ирис Клуб де Круа
Реймс
|0 : 4
| Авранш
Брест
|1 : 1 5 : 4
| Периньи
Ле-Ман
|1 : 2
| Ле-Эрбье
Анже
|0 : 0 5 : 6
| Кане Руссийон
Монпелье
|0 : 1
| Генгам
Лаваль
|0 : 1
| Ланс
Феньи Ольнуа
|3 : 1
| Фремен
Шантийи
|0 : 3
| Бишайм
Метц
|0 : 3
| Байё
Блуа
|2 : 1
| Лузитанос Сен-Мор
Лилль
|0 : 1
| Гозье
Лорьян
|0 : 7
| Олимпик Маркуа
Труа
|1 : 3
| Понтиви
Бастия
|0 : 1
| Стад Бетюн
Сошо
|2 : 4
| Раон-л'Этап
Париж
|0 : 3
| Мериньяк
Истр
|0 : 0 5 : 6
| Лион-Дюшер
Тулуза
|1 : 2
| Гренобль
Нанси
|1 : 1 3 : 5
| Вандея Фонтене
ПСЖ
|0 : 4
| Бурк-Перонна
Марсель
|0 : 6
| Ницца
Сент-Этьен
|2 : 1
| Осер
Монако
|1 : 2
| Конкарно
Нант
|3 : 5
| Страсбург
Дюнкерк
|2 : 1
| Ле-Пюи Фут 43
Бордо
|1 : 0
| Монтрёй
Шовиньи
|2 : 1
| Ренн
Ле-Сабль
|3 : 0
| Бассен д'Аркашон
О Лион
|0 : 1
| Гавр
Амьен
|0 : 2
| Орлеан
Дьепп
|3 : 0
| Лион
Сен-Сир Коллонж
|3 : 0
1/16 финала
| Монтрёй
Амьен
|2 : 4
| Бастия
Труа
|0 : 2
| Анже
Тулуза
|1 : 1 5 : 6
| Орлеан
Монако
|1 : 3
| Ле-Пюи Фут 43
Реймс
|10.01
| О Лион
Лорьян
|10.01
| Истр
Лаваль
|10.01
| Авранш
Страсбург
|10.01
| Сошо
Ланс
|11.01
| Ле-Ман
Нанси
|11.01
| Шантийи
Ренн
|11.01
| Метц
Монпелье
|11.01
| Нант
Ницца
|11.01
| Лилль
Лион
|11.01
| ПСЖ
Париж
|12.01
| Байё
Марсель
|13.01