Ливерпуль - Барнсли 12 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 12-01-2026 21:45
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
12 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Ливерпуль
Барнсли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Барнсли, которое состоится 12 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
08.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Ливерпуль
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Ливерпуль
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ливерпуль0 : 0
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль2 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Ливерпуль
06.12.2025 Кубок Англии 2-й раунд 0 : 1Барнсли
01.11.2025 Кубок Англии 1-й раунд Барнсли3 : 2
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Барнсли0 : 6
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Барнсли2 : 1
13.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Барнсли2 : 2 5 : 4
Турнирная таблица
1-й раунд
Лутон Таун
Форест Грин Роверс
4 : 3
Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
4 : 1
Барнсли
Йорк Сити
3 : 2
Спеннимур Таун
Барроу
0 : 2
Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
1 : 3
Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
2 : 0
Стивенидж
Честерфилд
0 : 1
Борхэм Вуд
Кроули Таун
3 : 0
Кру Александра
Донкастер Роверс
1 : 2
Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
2 : 1
Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
3 : 1
Уилдстон
Саутенд Юнайтед
1 : 0
Ньюпорт Каунти
Гиллингем
2 : 2 4 : 3
Рединг
Карлайл Юнайтед
2 : 3 ДВ
Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
1 : 0
Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
2 : 3
Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
2 : 1 ДВ
Бромли
Бристоль Роверс
1 : 2
Солфорд Сити
Линкольн Сити
1 : 1 4 : 2
Блэкпул
Сканторп Юнайтед
1 : 0
Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
3 : 2
Маклсфилд Таун
Тоттон
6 : 3
Флитвуд Таун
Барнет
2 : 1
Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
6 : 0
Кембридж Юнайтед
Честер
3 : 0
Бакстон
Чатем Таун
2 : 1 ДВ
Галифакс Таун
Эксетер Сити
0 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
1 : 2 ДВ
Слау Таун
Алтринчем
2 : 1
Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
1 : 1 5 : 3
Уимблдон
Гейтсхед
0 : 2
Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
3 : 1
Брэкли Таун
Ноттс Каунти
2 : 2 4 : 3
Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
1 : 3
Истли
Уолсолл
0 : 3
Порт Вейл
Молдон энд Типтри
5 : 1
Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
1 : 2 ДВ
Тамуорт
Лейтон Ориент
0 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Лейтон Ориент
4 : 0
Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
0 : 2
Порт Вейл
Бристоль Роверс
1 : 0
Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
4 : 0
Гримсби Таун
Уилдстон
4 : 0
Флитвуд Таун
Лутон Таун
2 : 2 4 : 2
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
2 : 2 1 : 3
Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
3 : 1
Уиган Атлетик
Барроу
2 : 2 4 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
0 : 1
Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
0 : 0 4 : 5
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
4 : 0
Челтнем Таун
Бакстон
6 : 2
Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
1 : 2 ДВ
Честерфилд
Донкастер Роверс
1 : 2
Слау Таун
Маклсфилд Таун
1 : 3 ДВ
Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
3 : 0
Гейтсхед
Уолсолл
0 : 2
Блэкпул
Карлайл Юнайтед
4 : 1
Брэкли Таун
Бёртон Альбион
1 : 3
3-й раунд
Престон Норт Энд
Уиган Атлетик
0 : 1
Рексем
Ноттингем Форест
3 : 3 4 : 3
Порт Вейл
Флитвуд Таун
1 : 0
Милтон-Кинс Донс
Оксфорд Юнайтед
1 : 1 3 : 4
Эвертон
Сандерленд
1 : 1 0 : 3
Маклсфилд Таун
Кристал Пэлас
2 : 1
Вулверхэмптон
Шрусбери Таун
6 : 1
Челтнем Таун
Лестер Сити
0 : 2
Борхэм Вуд
Бёртон Альбион
0 : 5
Бёрнли
Миллуолл
5 : 1
Донкастер Роверс
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Сити
Эксетер Сити
10 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
3 : 3 7 : 6
Сток Сити
Ковентри Сити
1 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд
0 : 2
Фулхэм
Мидлсбро
3 : 1
Ипсвич Таун
Блэкпул
2 : 1
Бристоль Сити
Уотфорд
5 : 1
Гримсби Таун
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Челси
1 : 5
Дерби Каунти
Лидс Юнайтед
1 : 3
Портсмут
Арсенал
1 : 4
Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион
2 : 2 5 : 6
Норвич Сити
Уолсолл
5 : 1
Халл Сити
Блэкберн Роверс
0 : 0 4 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1 ДВ
Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2
Ливерпуль
Барнсли
12.01
Солфорд Сити
Суиндон Таун
20.01

