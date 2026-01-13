Рома - Торино 13 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 13-01-2026 22:00
13 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Торино, которое состоится 13 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Торино
Турин
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Марко Барони
История личных встреч
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|1 : 1
|20.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|0 : 0 1 : 2
| Милан
Бари
|2 : 0
| Аудаче Чериньола
Верона
|1 : 1 2 : 4
| Специя
Сампдория
|1 : 1 4 : 2
| Удинезе
Каррарезе
|2 : 0
| Торино
Модена
|1 : 0
1/16 финала
| Кальяри
Фрозиноне
|4 : 1
| Удинезе
Палермо
|2 : 1
| Милан
Лечче
|3 : 0
| Парма
Специя
|2 : 2 4 : 3
| Верона
Венеция
|0 : 0 4 : 5
| Комо
Сассуоло
|3 : 0
| Дженоа
Эмполи
|3 : 1
| Торино
Пиза
|1 : 0
1/8 финала
| Ювентус
Удинезе
|2 : 0
| Аталанта
Дженоа
|4 : 0
| Наполи
Кальяри
|1 : 1 9 : 8
| Интер М
Венеция
|5 : 1
| Болонья
Парма
|2 : 1
| Лацио
Милан
|1 : 0
| Рома
Торино
|13.01
| Фиорентина
Комо
|27.01
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Болонья
Лацио
|04.02
| Winner EF6
Winner EF5
|04.02
|04.02
| Ювентус
Аталанта
|04.02
| Winner EF8
Winner EF7
|04.02
|04.02
|Команда
|1
|2
| Winner EF4
Winner EF3
|04.02
|04.02
| Winner EF7
Наполи
|04.02
| Интер М
Winner EF6
|04.02
| Winner EF2
Winner EF1
|04.02
|04.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|04.03
|04.03
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|04.03
|04.03
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.05