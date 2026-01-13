04:32 ()
Рома - Торино 13 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 13-01-2026 22:00
13 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Рома
Торино

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Торино, которое состоится 13 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Марко Барони
История личных встреч
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Рома0 : 1Торино
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Торино0 : 2Рома
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Рома1 : 0Торино
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Рома3 : 2Торино
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1Рома
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Торино0 : 1Рома
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Рома1 : 1Торино
20.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Торино0 : 3Рома
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Рома1 : 0Торино
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Торино3 : 1Рома
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Рома2 : 0
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 2Рома
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 0Рома
29.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Рома3 : 1
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 1Рома
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 0Торино
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Торино1 : 2
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 3Торино
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Торино1 : 2
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Торино
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
2 : 0
Аталанта
Дженоа
4 : 0
Наполи
Кальяри
1 : 1 9 : 8
Интер М
Венеция
5 : 1
Болонья
Парма
2 : 1
Лацио
Милан
1 : 0
Рома
Торино
13.01
Фиорентина
Комо
27.01
1/4 финала
Команда12
Болонья
Лацио
04.02
Winner EF6
Winner EF5
04.0204.02
Ювентус
Аталанта
04.02
Winner EF8
Winner EF7
04.0204.02
Команда12
Winner EF4
Winner EF3
04.0204.02
Winner EF7
Наполи
04.02
Интер М
Winner EF6
04.02
Winner EF2
Winner EF1
04.0204.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

