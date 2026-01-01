21:23 ()
Бавария - Юнион 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 22:00
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
21 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Бавария
Юнион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Юнион, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Юнион
Брюссель, Бельгия
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
21ЯпониязщХироки Ито
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранцияпзМайкл Олисе
7ГерманияпзСерж Гнабри
14КолумбияпзЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
37НидерландыврКьелл Схерпен
5АргентиназщКевин Мак Аллистер
16АнглиязщКристиан Бёрджесс
26АнглиязщРосс Сайкс
25ИзраильпзАнан Халаили
8АлжирпзАдем Зоргане
6БельгияпзКамил ван де Перре
12НигерияпзПромис Дэвид
13ЭквадорнпKевин Родригес
10БельгиянпАнуар Аит-Эль-Хадж
11БразилиянпГильерме Смит
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
БельгияДавид Юбер
История личных встреч
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур1 : 5Бавария
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур1 : 3Бавария
11.01.2026Германия — Бундеслига16-й турБавария8 : 1
21.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур0 : 4Бавария
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й турБавария2 : 2
17.01.2026Бельгия — Лига Жюпиле21-й турЮнион1 : 0
14.01.2026Кубок Бельгии1/4 финала0 : 2Юнион
26.12.2025Бельгия — Лига Жюпиле20-й тур1 : 1Юнион
20.12.2025Бельгия — Лига Жюпиле19-й турЮнион2 : 0
14.12.2025Бельгия — Лига Жюпиле18-й тур1 : 1Юнион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Брюгге77
24
Плей-офф
Наполи67
25 Копенгаген67
26 Бенфика66
27 Пафос66
28 Юнион66
29 Атлетик Б65
30 Олимпиакос65
31 Айнтрахт Ф64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат71

