Бавария - Юнион 21 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Юнион, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|21
|зщ
|Хироки Ито
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|7
|пз
|Серж Гнабри
|14
|пз
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|5
|зщ
|Кевин Мак Аллистер
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|26
|зщ
|Росс Сайкс
|25
|пз
|Анан Халаили
|8
|пз
|Адем Зоргане
|6
|пз
|Камил ван де Перре
|12
|пз
|Промис Дэвид
|13
|нп
|Kевин Родригес
|10
|нп
|Ануар Аит-Эль-Хадж
|11
|нп
|Гильерме Смит
|Венсан Компани
|Давид Юбер
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 5
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 3
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|8 : 1
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|17.01.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|21-й тур
|1 : 0
|14.01.2026
|Кубок Бельгии
|1/4 финала
|0 : 2
|26.12.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|20-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|19-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|18-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|7
|7
| 24
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
|25
|Копенгаген
|6
|7
|26
|Бенфика
|6
|6
|27
|Пафос
|6
|6
|28
|Юнион
|6
|6
|29
|Атлетик Б
|6
|5
|30
|Олимпиакос
|6
|5
|31
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|7
|1