Челси - Пафос 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 22:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
21 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Челси
Пафос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Пафос, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Пафос
Пафос, Кипр
1ИспанияврРоберт Санчес
23АнглиязщТрево Чалоба
3ИспаниязщМарк Кукурелья
24АнглиязщРис Джеймс
29ФранциязщУэсли Фофана
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
7ПортугалияпзПедру Нету
8АргентинапзЭнцо Фернандес
10АнглияпзКоул Палмер
49АргентинапзАлехандро Гарначо
20БразилиянпЖоао Педро
93КипрврНеофитос Михаил
23НидерландызщДеррик Люккассен
2КипрзщКостас Пилеас
25МозамбикзщБруну Ланга
88Португалияпз Пепе
26Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
17ХорватияпзМислав Оршич
30РумынияпзВлад Драгомир
12ШвециянпКен Сема
9КонгонпМон Бассуамина
11Бразилиянп Жажа
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ИспанияХуан Карлос Карседо
История личных встреч
17.01.2026Англия — Премьер-лига22-й турЧелси2 : 0
14.01.2026Англия — Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчЧелси2 : 3
10.01.2026Кубок Англии3-й раунд1 : 5Челси
07.01.2026Англия — Премьер-лига21-й тур2 : 1Челси
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й тур1 : 1Челси
17.01.2026Кипр — Первый дивизион18-й тур2 : 0Пафос
12.01.2026Кипр — Первый дивизион17-й турПафос2 : 0
04.01.2026Кипр — Первый дивизион16-й тур2 : 1Пафос
14.12.2025Кипр — Первый дивизион14-й тур0 : 2Пафос
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 0Пафос
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Челси» — «Пафос». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Брюгге77
24
Плей-офф
Наполи67
25 Копенгаген67
26 Бенфика66
27 Пафос66
28 Юнион66
29 Атлетик Б65
30 Олимпиакос65
31 Айнтрахт Ф64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат71

