Челси - Пафос 21 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Пафос, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роберт Санчес
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|7
|пз
|Педру Нету
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|10
|пз
|Коул Палмер
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|20
|нп
|Жоао Педро
|93
|вр
|Неофитос Михаил
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|2
|зщ
|Костас Пилеас
|25
|зщ
|Бруну Ланга
|88
|пз
|Пепе
|26
|пз
|Иван Шуньич
|17
|пз
|Мислав Оршич
|30
|пз
|Влад Драгомир
|12
|нп
|Кен Сема
|9
|нп
|Мон Бассуамина
|11
|нп
|Жажа
|Лиам Росеньор
|Хуан Карлос Карседо
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|14.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 3
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 5
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.01.2026
|Кипр — Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 0
|12.01.2026
|Кипр — Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|04.01.2026
|Кипр — Первый дивизион
|16-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Кипр — Первый дивизион
|14-й тур
|0 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|7
|7
| 24
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
|25
|Копенгаген
|6
|7
|26
|Бенфика
|6
|6
|27
|Пафос
|6
|6
|28
|Юнион
|6
|6
|29
|Атлетик Б
|6
|5
|30
|Олимпиакос
|6
|5
|31
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|7
|1