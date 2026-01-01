Славия - Барселона 21 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Барселона, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|36
|вр
|Индржих Станек
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|4
|зщ
|Давид Зима
|18
|зщ
|Ян Боржил
|21
|пз
|Давид Доудера
|16
|пз
|Дэвид Мозес
|23
|пз
|Михал Садилек
|9
|пз
|Васил Кушей
|17
|нп
|Лукаш Провод
|25
|нп
|Томаш Хоры
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|8
|пз
|Педри
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|21
|пз
|Френки де Йонг
|14
|пз
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|Йиндржих Трпишовски
|Ханс-Дитер Флик
|05.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|0 : 0
|23.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Чехия — Высшая лига
|19-й тур
|4 : 3
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|05.12.2025
|Чехия — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Чехия — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|15.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|11.01.2026
|Суперкубок Испании
|Финал
|3 : 2
|07.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 0
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|7
|7
| 24
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
|25
|Копенгаген
|6
|7
|26
|Бенфика
|6
|6
|27
|Пафос
|6
|6
|28
|Юнион
|6
|6
|29
|Атлетик Б
|6
|5
|30
|Олимпиакос
|6
|5
|31
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|7
|1