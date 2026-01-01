21:23 ()
Свернуть список

Славия - Барселона 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 22:00
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
21 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Славия П
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Барселона, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Барселона
Барселона, Испания
36 Чехия вр Индржих Станек
3 Чехия зщ Томаш Голеш
2 Чехия зщ Штепан Халоупек
4 Чехия зщ Давид Зима
18 Чехия зщ Ян Боржил
21 Чехия пз Давид Доудера
16 Нигерия пз Дэвид Мозес
23 Чехия пз Михал Садилек
9 Чехия пз Васил Кушей
17 Чехия нп Лукаш Провод
25 Чехия нп Томаш Хоры
13 Испания вр Жоан Гарсия
23 Франция зщ Жюль Кунде
5 Испания зщ Пау Кубарси
18 Испания зщ Херард Мартин
24 Испания зщ Эрик Гарсия
8 Испания пз Педри
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
11 Бразилия пз Рафинья
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
14 Англия пз Маркус Рашфорд
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
05.11.2019 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Барселона0 : 0Славия П
23.10.2019 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Славия П1 : 2Барселона
13.12.2025 Чехия — Высшая лига 19-й тур Славия П4 : 3
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 0Славия П
05.12.2025 Чехия — Высшая лига 18-й тур 1 : 2Славия П
29.11.2025 Чехия — Высшая лига 17-й тур Славия П3 : 0
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Славия П0 : 0
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 2 : 1Барселона
15.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 0 : 2Барселона
11.01.2026 Суперкубок Испании Финал Барселона3 : 2
07.01.2026 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона5 : 0
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 0 : 2Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Славия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Брюгге77
24
Плей-офф
Наполи67
25 Копенгаген67
26 Бенфика66
27 Пафос66
28 Юнион66
29 Атлетик Б65
30 Олимпиакос65
31 Айнтрахт Ф64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close