21:23 ()
Свернуть список

Марсель - Ливерпуль 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 22:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
21 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Марсель
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ливерпуль, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1АргентинаврХеронимо Рульи
28ФранциязщБенжамен Павар
32АргентиназщФакундо Медина
5АргентиназщЛеонардо Балерди
33Италиязщ Эмерсон
22СШАпзТимоти Веа
18БельгияпзАртур Вермерен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
14БразилиянпИгор Пайшао
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1БразилияврАлисон Бекер
2АнглиязщДжозеф Гомес
4НидерландызщВирджил ван Дейк
30НидерландызщЖереми Фримпонг
6ВенгриязщМилош Керкез
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
17АнглияпзКёртис Джонс
7ГерманияпзФлориан Вирц
22ФранциянпУго Экитике
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ФранцияЖак Абардонадо
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
26.11.2008Лига чемпионовГруппа D. 5-й турЛиверпуль1 : 0Марсель
16.09.2008Лига чемпионовГруппа D. 1-й турМарсель1 : 2Ливерпуль
11.12.2007Лига чемпионовГруппа A. 6-й турМарсель0 : 4Ливерпуль
03.10.2007Лига чемпионовГруппа A. 2-й турЛиверпуль0 : 1Марсель
17.01.2026Франция — Лига 118-й тур2 : 5Марсель
13.01.2026Кубок Франции1/16 финала0 : 9Марсель
08.01.2026Суперкубок Франции 2025Финал2 : 2 4 : 1Марсель
04.01.2026Франция — Лига 117-й турМарсель0 : 2
21.12.2025Кубок Франции1/32 финала0 : 6Марсель
17.01.2026Англия — Премьер-лига22-й турЛиверпуль1 : 1
12.01.2026Кубок Англии3-й раундЛиверпуль4 : 1
08.01.2026Англия — Премьер-лига21-й тур0 : 0Ливерпуль
04.01.2026Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 2Ливерпуль
01.01.2026Англия — Премьер-лига19-й турЛиверпуль0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Марсель» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Брюгге77
24
Плей-офф
Наполи67
25 Копенгаген67
26 Бенфика66
27 Пафос66
28 Юнион66
29 Атлетик Б65
30 Олимпиакос65
31 Айнтрахт Ф64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close