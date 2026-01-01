21:23 ()
Аталанта - Атлетик 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 22:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
21 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Аталанта
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Атлетик Б, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
8 Хорватия пз Марио Пашалич
9 Италия нп Джанлука Скамакка
1 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Хесус Аресо
3 Испания зщ Дани Вивиан
17 Испания зщ Юри Берчиче
4 Испания зщ Айтор Паредес
18 Испания пз Микель Хаурехисар
16 Испания пз Иньиго Руис
7 Испания пз Алекс Беренгер
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана пз Иньяки Уильямс
10 Испания пз Нико Уильямс
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
16.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 1Аталанта
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Аталанта2 : 0
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 2Аталанта
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Аталанта1 : 0
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Аталанта0 : 1
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 3 : 2Атлетик Б
13.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 3 : 4 ДВАтлетик Б
07.01.2026 Суперкубок Испании 1/2 финала 5 : 0Атлетик Б
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Атлетик Б
22.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Атлетик Б1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Брюгге77
24
Плей-офф
Наполи67
25 Копенгаген67
26 Бенфика66
27 Пафос66
28 Юнион66
29 Атлетик Б65
30 Олимпиакос65
31 Айнтрахт Ф64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат71

