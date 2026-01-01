Ювентус - Бенфика 21 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Бенфика, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|3
|зщ
|Бремер
|15
|пз
|Пьер Калюлю
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|7
|нп
|Шику Консейсау
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Георгий Судаков
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Лучано Спаллетти
|Жозе Моуринью
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|25.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|4 : 3
|14.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|28.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|1 : 1 2 : 4
|01.05.2014
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|24.04.2014
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|5 : 0
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 2
|14.01.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|7
|7
| 24
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
|25
|Копенгаген
|6
|7
|26
|Бенфика
|6
|6
|27
|Пафос
|6
|6
|28
|Юнион
|6
|6
|29
|Атлетик Б
|6
|5
|30
|Олимпиакос
|6
|5
|31
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|7
|1