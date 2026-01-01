21:23 ()
Свернуть список

Ювентус - Бенфика 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 22:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
21 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ювентус
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Бенфика, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
6АнглиязщЛлойд Келли
3Бразилиязщ Бремер
15ФранцияпзПьер Калюлю
22СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
27ИталияпзАндреа Камбьязо
10ТурцияпзКенан Йылдыз
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
30КанаданпДжонатан Дэвид
7ПортугалиянпШику Консейсау
1УкраинаврАнатолий Трубин
17Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
44ПортугалиязщТомаш Араужу
30АргентиназщНиколас Отаменди
26ШвециязщСамуэль Даль
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
10УкраинапзГеоргий Судаков
25АргентинапзДжанлука Престианни
8НорвегиянпФредрик Эурснес
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
14ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турЮвентус0 : 2Бенфика
25.10.2022Лига чемпионовГруппа H. 5-й турБенфика4 : 3Ювентус
14.09.2022Лига чемпионовГруппа H. 2-й турЮвентус1 : 2Бенфика
28.07.2018Международный кубок чемпионов - 2018Международный кубок чемпионовБенфика1 : 1 2 : 4Ювентус
01.05.2014Лига Европы1/2 финала. 2-й матчЮвентус0 : 0Бенфика
24.04.2014Лига Европы1/2 финала. 1-й матчБенфика2 : 1Ювентус
17.01.2026Италия — Серия А21-й тур1 : 0Ювентус
12.01.2026Италия — Серия А20-й турЮвентус5 : 0
06.01.2026Италия — Серия А19-й тур0 : 3Ювентус
03.01.2026Италия — Серия А18-й турЮвентус1 : 1
27.12.2025Италия — Серия А17-й тур0 : 2Ювентус
17.01.2026Португалия — Примейра18-й тур0 : 2Бенфика
14.01.2026Кубок Португалии1/4 финала1 : 0Бенфика
03.01.2026Португалия — Примейра17-й турБенфика3 : 1
28.12.2025Португалия — Примейра16-й тур2 : 2Бенфика
22.12.2025Португалия — Примейра15-й турБенфика1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Брюгге77
24
Плей-офф
Наполи67
25 Копенгаген67
26 Бенфика66
27 Пафос66
28 Юнион66
29 Атлетик Б65
30 Олимпиакос65
31 Айнтрахт Ф64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close