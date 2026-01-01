Ньюкасл Юнайтед - ПСВ Эйндховен 21 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - ПСВ Эйндховен, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ник Поуп
|12
|зщ
|Малик Тшау
|3
|зщ
|Льюис Холл
|4
|зщ
|Свен Ботман
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|8
|пз
|Сандро Тонали
|11
|нп
|Харви Барнс
|10
|нп
|Энтони Гордон
|9
|нп
|Йоан Висса
|32
|вр
|Матей Коварж
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
|11
|нп
|Коухаиб Дриош
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
|Эдди Хау
|Петер Бош
|18.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|13.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 3 7 : 6
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 3
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 2
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 4
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|5 : 1
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 2
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|7
|7
| 24
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
|25
|Копенгаген
|6
|7
|26
|Бенфика
|6
|6
|27
|Пафос
|6
|6
|28
|Юнион
|6
|6
|29
|Атлетик Б
|6
|5
|30
|Олимпиакос
|6
|5
|31
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|7
|1