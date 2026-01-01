21:23 ()
Ньюкасл Юнайтед - ПСВ Эйндховен 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 22:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
21 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ньюкасл Юнайтед
ПСВ Эйндховен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - ПСВ Эйндховен, которое состоится 21 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1 Англия вр Ник Поуп
12 Германия зщ Малик Тшау
3 Англия зщ Льюис Холл
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
2 Англия зщ Киран Триппьер
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия пз Жоэлинтон
8 Италия пз Сандро Тонали
11 Англия нп Харви Барнс
10 Англия нп Энтони Гордон
9 ДР Конго нп Йоан Висса
32 Чехия вр Матей Коварж
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
10 Германия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия пз Иван Перишич
11 Нидерланды нп Коухаиб Дриош
19 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
18.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ньюкасл Юнайтед0 : 2
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед3 : 3 7 : 6
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 4ПСВ Эйндховен
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Брюгге77
24
Плей-офф
Наполи67
25 Копенгаген67
26 Бенфика66
27 Пафос66
28 Юнион66
29 Атлетик Б65
30 Олимпиакос65
31 Айнтрахт Ф64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат71

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

