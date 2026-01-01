21:23 ()
Карабах - Айнтрахт 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 19:45
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
21 Января 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Карабах
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Айнтрахт Ф, которое состоится 21 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
99 Польша вр Матеуш Кохальски
2 Бразилия зщ Матеус Силва
13 Азербайджан зщ Бахлул Мустафазаде
81 Колумбия зщ Кевин Давид Медина Рентерия
44 Азербайджан зщ Элвин Джафаргулиев
35 Бразилия пз Педро Бикальо
8 Черногория пз Марко Янкович
15 Кабо-Верде пз Леандру Андраде
10 Франция пз Абделла Зубир
9 Испания пз Хони Монтьель
17 Колумбия нп Камило Дуран
40 Бразилия вр Кауа Сантос
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
15 Тунис пз Эллиес Скири
20 Япония пз Рицу Доан
8 Алжир пз Фарес Шаиби
7 Германия пз Ансгар Кнауфф
18 Германия пз Махмуд Дауд
42 Турция пз Джан Узун
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
29.08.2013 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Айнтрахт Ф2 : 1Карабах
22.08.2013 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Карабах0 : 2Айнтрахт Ф
21.12.2025 Азербайджан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Карабах
18.12.2025 Азербайджан — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Карабах
14.12.2025 Азербайджан — Премьер-лига 15-й тур Карабах5 : 1
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Карабах2 : 4
06.12.2025 Азербайджан — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Карабах
16.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 3 : 3Айнтрахт Ф
13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 3 : 2Айнтрахт Ф
09.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Айнтрахт Ф3 : 3
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Карабах» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Брюгге77
24
Плей-офф
Наполи67
25 Копенгаген67
26 Бенфика66
27 Пафос66
28 Юнион66
29 Атлетик Б65
30 Олимпиакос65
31 Айнтрахт Ф64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат71

Новости футбола

Обзоры матчей

