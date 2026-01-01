Карабах - Айнтрахт 21 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Айнтрахт Ф, которое состоится 21 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Матеуш Кохальски
|2
|зщ
|Матеус Силва
|13
|зщ
|Бахлул Мустафазаде
|81
|зщ
|Кевин Давид Медина Рентерия
|44
|зщ
|Элвин Джафаргулиев
|35
|пз
|Педро Бикальо
|8
|пз
|Марко Янкович
|15
|пз
|Леандру Андраде
|10
|пз
|Абделла Зубир
|9
|пз
|Хони Монтьель
|17
|нп
|Камило Дуран
|40
|вр
|Кауа Сантос
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|15
|пз
|Эллиес Скири
|20
|пз
|Рицу Доан
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|7
|пз
|Ансгар Кнауфф
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|42
|пз
|Джан Узун
|Гурбан Гурбанов
|Дино Топпмёллер
|29.08.2013
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|22.08.2013
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|21.12.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.12.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 4
|06.12.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|16.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 2
|09.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|7
|7
| 24
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
|25
|Копенгаген
|6
|7
|26
|Бенфика
|6
|6
|27
|Пафос
|6
|6
|28
|Юнион
|6
|6
|29
|Атлетик Б
|6
|5
|30
|Олимпиакос
|6
|5
|31
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|7
|1