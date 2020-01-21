Дамак - Аль-Наср 21 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 21-01-2026 19:30
21 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дамак - Аль-Наср, которое состоится 21 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дамак
Хамис-Мушайт
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|22.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|29-й тур
|2 : 3
|29.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|10-й тур
|2 : 1
|17.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 1
|13.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|09.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|4 : 0
|04.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|0 : 2
|30.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|0 : 1
|17.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|3 : 2
|12.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|1 : 2
|02.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|3 : 2
|30.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|15
|41
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|16
|37
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|15
|34
|4
|Аль-Таавун
|15
|34
|5
|Аль-Кадисия
|15
|33
|6
|Аль-Иттихад
|15
|27
|7
|Аль-Иттифак
|15
|25
|8
|Аль-Халидж
|16
|24
|9
|Аль-Фатех
|16
|21
|10
|Неом
|15
|20
|11
|Аль-Хазм
|15
|16
|12
|Аль-Холуд
|16
|15
|13
|Аль-Фейха
|15
|14
|14
|Аль-Шабаб
|16
|12
|15
|Дамак
|15
|11
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|15
|9
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|16
|4