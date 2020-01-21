03:33 ()
Дамак - Аль-Наср 21 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 21-01-2026 19:30
21 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур
Дамак
Аль-Наср

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дамак - Аль-Наср, которое состоится 21 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дамак
Хамис-Мушайт
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
22.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 29-й тур Дамак2 : 3Аль-Наср
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0Дамак
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Дамак0 : 1Аль-Наср
21.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 10-й тур Аль-Наср2 : 1Дамак
17.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 1 : 1Дамак
13.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Дамак1 : 1
09.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 4 : 0Дамак
04.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Дамак0 : 2
30.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 0 : 1Дамак
17.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Наср3 : 2
12.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 3 : 1Аль-Наср
08.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Наср1 : 2
02.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 3 : 2Аль-Наср
30.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 2 : 2Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1541
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли1637
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1534
4 Аль-Таавун1534
5 Аль-Кадисия1533
6 Аль-Иттихад1527
7 Аль-Иттифак1525
8 Аль-Халидж1624
9 Аль-Фатех1621
10 Неом1520
11 Аль-Хазм1516
12 Аль-Холуд1615
13 Аль-Фейха1514
14 Аль-Шабаб1612
15 Дамак1511
16
Зона вылета
Эр-Рияд159
17
Зона вылета
Аль-Охдуд158
18
Зона вылета
Аль-Наджма164

Отзывы и комментарии к матчу

