Чилийский полузащитник Ассади может перейти в «Локомотив»

Дата публикации: 14-08-2024

«Bullanguera» пишет, что «Локомотив» намеревается подписать Лукаса Ассади. Москвичи уже направили «Универсидаду де Чили» предложение по атакующему хавбеку. За 70-процентную долю прав на него «железнодорожники» готовы заплатить 3,5 млн евро. Чилийская команда пока не ответила на запрос «Локомотива».



Ассади обучался футболу в системе «Универсидада». За первую команду он дебютировал в 2022 году.



В сезоне 2023/2024 на счету 20-летнего полузащитника 17 встреч в составе «сов» (4 забитых мяча, 1 результативная передача).



Трудовые отношения с Ассади действуют до конца 2025 года. Рыночная стоимость чилийца равняется 3,5 млн евро (Transfermarkt.de).



В стартовавшем сезоне «Локомотив» после 4 туров с 9 набранными очками располагается на 3-й строчке в РПЛ.