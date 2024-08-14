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«Брентфорд» продаст Тони только за 70 млн евро

Дата публикации: 14-08-2024

«Брентфорд» озвучил сумму, которую он хочет получить с продажи нападающего Айвена Тони. Как сообщает «The Independent», «пчёлы» готовы отпустить своего игрока в другой клуб минимум за 70 000 000 евро.

Ранее стало известно, что 28-летний футболист находится на карандаше у «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага ищет центрфорварда и рассматривает возможность подписания Тони.

Тони выступает за «Брентфорд» с 2020 года. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги он провел 17 матчей, в которых стал автором 4 голов и 2 ассистов. Первую часть сезона англичанин пропустил из-за 8-месячной дисквалификации (ставки на футбол).

Действующий контракт Айвена с клубом в силе до 30.06.2025, а его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро (согласно «Трансфермаркт»).

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