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Трансфер чемпиона Европы Мерино в «Арсенал» на грани срыва

Дата публикации: 14-08-2024

Переход Микеля Мерино в «Арсенал» может не состояться. Информацию разместил в соцсети «X» Аарон Домингес.

В качестве причины срыва трансфера инсайдер назвал желание «пушкарей» изменить детали соглашения, что не устраивает «Реал Сосьедад», владеющий правами на полузащитника. За ситуацией наблюдает «Атлетико». Мадридцы могут включиться в борьбу за Мерино, если договориться по переходу Конора Галлахера не удастся.

Ранее ряд источников сообщали, что «Арсенал» близок к подписанию Мерино за 30 000 000 евро и бонусные выплаты.

В сезоне 2023/2024 в активе испанца 58 игр, включая матчи за сборную (10 забитых мячей, 6 ассистов).

Его контракт с «Реал Сосьедадом» истекает в 2025 году. Transfermarkt.de оценивает Мерино в 50 млн евро.

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