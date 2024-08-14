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«Наполи» и «Лейпциг» нацелились на нападающего «Атлетико»

Дата публикации: 14-08-2024

Форвард «Атлетико» Самуэль Омородин все еще может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Напомним, недавно 20-летний испанец был в шаге от перехода в «Челси» за 40 млн евро, но в итоге сделка не состоялась.

«Football Insider» пишет, что в настоящий момент на футболиста претендуют сразу две команды – «Наполи» и «РБ Лейпциг». Руководство «матрасников» по-прежнему открыто к продаже подопечного за ранее озвученную сумму.

Омородин находится в системе «Атлетико» с августа прошлого года. Сезон-23/24 нападающий отыграл в аренде в «Алавесе». В 36 встречах за «сине-белых» Саму отличился 9 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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